Promo No IVA: sconto del 18% su moltissimi prodotti!

Stai cercando l’occasione perfetta per fare un po’ di acquisti in ambito elettrodomestici oppure tech? Ecco la promozione perfetta, su misura per te. Fino al 01 marzo, hai la possibilità di approfittare dell’offerta esclusiva No IVA solo su app e solo con carta MW Club. Un’opportunità da non perdere davvero per risparmiare sul tuo prossimo acquisto!

No IVA e massimo risparmio da Mediaworld

Ecco come funziona:, la promozione, step per step: lo scorporo dell’IVA equivale a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita regolare, applicato direttamente al carrello, ma solo per i titolari della carta Mediaworld Club associata al proprio profilo. Se non sei ancora membro del club, non preoccuparti! Puoi associare gratuitamente la tua carta Mediaworld Club al tuo account o richiederla direttamente online.

Ci teniamo a precisare che questa promozione è esclusiva per gli utenti dell’app MediaWorld e non è cumulabile con altre offerte in corso. Il prezzo scontato sarà visibile dopo aver effettuato il login sia nella scheda prodotto che nel carrello.

Tra le proposte interessanti a cui applicare questa promozione, c’è senza dubbio lo smartphone Samsung Galaxy S23 Ultra si distingue come un dispositivo di fascia alta che unisce un design raffinato a prestazioni straordinarie. Dotato di un potente processore, il Galaxy S23 Ultra offre una velocità di elaborazione eccezionale, consentendo agli utenti di eseguire facilmente le applicazioni più esigenti e multitasking senza problemi. La fotocamera di alta qualità cattura immagini nitide e dettagliate, garantendo risultati sorprendenti in ogni scatto. Lo schermo AMOLED offre colori vivaci e contrasti profondi, rendendo l’esperienza visiva coinvolgente e immersiva.

La resistenza all’acqua e alla polvere assicura una maggiore durabilità, consentendo agli utenti di utilizzare il telefono anche in condizioni avverse senza preoccupazioni. Con una gamma di opzioni di sicurezza, tra cui il riconoscimento facciale e l’impronta digitale, il Galaxy S23 Ultra garantisce la protezione dei dati personali degli utenti.