Promo limitata: 4 AirTag Apple per ritrovare tutto in un attimo!

Se ti è capitato di perdere le chiavi, lo zaino, il portafoglio o qualsiasi altro oggetto importante, sai bene che scocciatura rappresenti! Per questo motivo gli Apple AirTag in confezione da 4 possono essere esattamente quello che ti serve per dormire sonni tranquilli. Piccoli, discreti ed incredibilmente intelligenti, questi dispositivi riescono ad individuare in pochi secondi la posizione dei tuoi dispositivi, direttamente dal tuo iPhone.

Con questa confezione da 4 pezzi potrai tenere sotto controllo più oggetti contemporaneamente. Attacchi un AirTag alle chiavi, ne metti uno nel portafoglio o nello zaino e magari l’ultimo nella valigia. E quando non trovi più qualcosa, non dovrai andare nel panico: grazie all’app Dov’è selezioni il nome dell’oggetto e… voilà! Puoi far suonare l’AirTag o seguire la sua posizione sulla mappa con estrema precisione.

Se usi un iPhone 11 o un modello successivo, puoi anche sfruttare la funzione Precision Finding: una freccia ti guiderà direttamente verso l’oggetto smarrito, come se fosse una caccia al tesoro (ma molto più utile!).

La configurazione è semplicissima: avvicini l’AirTag al tuo iPhone, lo abbini, gli dai un nome (ad esempio “chiavi auto”), ed è pronto all’uso. Funziona in totale sicurezza: nessuno potrà tracciare la tua posizione, e gli AirTag non memorizzano dati sensibili.

Un altro grande vantaggio è la loro batteria: dura oltre un anno e si può facilmente sostituire. In più sono resistenti all’acqua e alla polvere, quindi non dovrai preoccuparti se si bagnano o se ti cadono accidentalmente.

Questa confezione da 4 è perfetta per chi vuole dotarsi di un vero e proprio sistema ani-smarrimento senza spendere una fortuna, o se desideri fare un regalo utile e smart. Non lasciarti scappare questo prodotto con uno sconto eccezionale: al momento su Amazon infatti puoi acquistare questi tag a soli 99,00€ (invece che 129,00€) grazie al 23% di sconto! Approfittane subito!