Promo Leroy Merlin per casa, giardino e fai da te: fino al 30% di sconto

Pianifichi un nuovo look a casa e giardino in vista della primavera? Questo è il momento giusto: dal 5 al 31 marzo, Leroy Merlin lancia un’imperdibile campagna di sconti fino al 30% su un’ampia selezione di prodotti – soprattutto legati al mondo del fai da te. Approfitta delle offerte disponibili online, in negozio, tramite APP e anche telefonicamente.

Offerte fai da te da non perdere

Se sei un appassionato di fai da te o un professionista alla ricerca di strumenti di qualità a prezzi vantaggiosi, ci sono diverse offerte imperdibili. La livella laser DEXTER NLC14A-G 15 m è disponibile a 44,90 euro con uno sconto del 10%. Il compressore coassiale senza olio STANLEY AIR KIT è in promozione a 79,90 euro con uno sconto dell’11%.

Un’altra ottima offerta è il trapano a percussione a batteria RYOBI, ideale per forare legno, metallo e muratura, è in vendita a 134,90 euro con uno sconto del 10%. Dotato di mandrino autoserrante per cambi rapidi, 2 velocità e 24 regolazioni di frizione, include una luce LED integrata per lavorare con precisione e offre fino a 40 Nm di coppia con doppia batteria per una durata prolungata.

Infine, ti segnaliamo l’avvitatore a batteria BOSCH PROFESSIONAL è disponibile a 129,90 euro con uno sconto del 13%. Dispone di 2 batterie al litio da 12V e 2 velocità, con una potente coppia da 30 Nm per foratura fino a 19 mm e avvitamento fino a 7 mm. La protezione elettronica della batteria garantisce una maggiore durata, mentre il design compatto e il LED integrato facilitano il lavoro anche in ambienti poco illuminati.

Acquistando online, puoi scegliere tra diverse opzioni di consegna, tra cui il ritiro in negozio in 5 giorni feriali, la consegna a domicilio standard in 5 giorni feriali o la consegna a domicilio rapida. In alternativa, è possibile ordinare telefonando al numero 02 89 830 022, attivo gratuitamente tutti i giorni dalle 8 alle 20. Non perdere la promo: gli sconti fino al 30% saranno disponibili soltanto fino al 31 marzo.