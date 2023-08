Promo Apple Watch Series 8 Product Red: metti carattere al polso

Vuoi un po’ di carattere da mettere al polso oltre alla tecnologia di ultima generazione? Acquista subito Apple Watch Series 8 Product Red a soli 399,99 euro, invece di 509 euro (prezzo di listino). Un’occasione unica per sfoggiare uno dei migliori smartwatch in commercio. Di recente produzione, questo dispositivo è in grado di migliorare notevolmente la tua vita e il tuo stile. Lo trovi solo su eBay con consegna gratuita e rate tasso zero.

Grazie alla cassa in alluminio da 41mm hai tutto quello che ti serve a portata di polso. Il suo display always-on, grande e luminoso, si spinge fino ai sottilissimi bordi per fondersi elegantemente con la curvatura della cassa. Con tecnologia Retina Always-On, il display ti permette di vedere tutte le informazioni con quadranti dai colori brillanti e luminosi, così da essere facili da leggere.

Apple Watch Series 8 Product Red: innovazione, resistenza e generosità

Apple Watch Series 8 Product Red è generosità. Infatti, acquistando questo prodotto sostieni i programmi contro l’HIV/AIDS e aiuti la risposta alle emergenze sanitarie nel mondo. Inoltre, è innovazione. Grazie ai suoi sensori monitori la tua salute e quando la tua vita è in pericolo ti può salvare con le modalità SOS EMERGENZA. Infine, è resistenza agli urti, alla polvere e all’acqua fino a 50 metri.

Acquistalo ora a soli 399,99 euro, invece di 509 euro (prezzo di listino).

