Proiettore YABER Full HD da 13000 Lumen: codice sconto del 50%

Stai aspettando con ansia quel periodo dell’anno in cui divano e un buon film possono essere la giusta soluzione per allontanare lo stress dopo una giornata di lavoro? Allora perché non approfittare subito di questa offerta pazzesca che ti propone oggi Amazon, grazie alla quale potrai acquistare il magnifico proiettore YABER Full HD da 13000 Lumen al prezzo super conveniente di soli 109,49 euro invece di 218,99 euro?

Per portarti a casa questo spettacolare dispositivo risparmiando praticamente la metà del prezzo, ti basterà applicare il codice GJXNS3YY e avere lo sconto del 50%. Se ancora non sei cliente Amazon Prime, attiva subito la prova gratuita di 30 giorni e anche tu potrai avere la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo.

Inoltre, sempre per gli abbonati a Prime, è riservata la possibilità di acquistare subito il proiettore e di pagarlo in comode rate. Grazie ai suoi 13.000 lumen, oggi è considerato il proiettore LCD Full HD 1080P nativo più luminoso sul mercato. Dunque, potrai goderti la partita della tua squadra del cuore, un buon film o le tue partite di gaming con la massima luminosità.

Le immagini saranno nitide anche in scene di film scuri. Con Wi-Fi 6 ultraveloce e Bluetooth 5.1 potrai godere di un’esperienza video di gioco e online estremamente fluida. La funzione ZOOM, ti permetterà di ridurre le dimensioni dell’immagine al 50% senza doverlo necessariamente spostarlo.

L’impiego della più recente tecnologia SmarEco ti consentirà di ridurre al minimo il consumo di energia della lampada per prolungarle la vita fino a un massimo di 100000 ore. Insomma, un prodotto formidabile sotto ogni punto di vista.

Per questo motivo, non ti resta che correre su Amazon e concludere il tuo ordine che ti permetterà di acquistare questo magnifico proiettore YABER Full HD da 13000 Lumen al prezzo bomba di soli 109 euro circa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.