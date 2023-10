Proiettore WiFi con risoluzione 4K a PREZZO DIMEZZATO (50%)

Se vuoi avere nel salotto di casa tua una stanza da cinema allora non puoi perderti questa ottima promozione che ti sto per segnalare. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo proiettore WiFi a soli 149,99 euro, invece che 299,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Fai veloce perché queste promozioni scado in fretta. Oggi con lo sconto del 50% risparmi tantissimo e ti porti a casa un dispositivo molto bello, utile e versatile. Potrai collegarci tranquillamente i tuoi device in modalità Bluetooth e vedere tutti i contenuti che desideri in uno schermo gigante ad altissima risoluzione. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Proiettore WiFi di ottima qualità a prezzo wow

Sicuramente in questo momento il rapporto qualità prezzo è eccezionale. Difficilmente puoi trovare qualcosa di migliore. È dotato di una messa a fuoco automatica e quindi, anche se lo alzi, lo abbassi o sposti lo zoom, l’immagine proiettata sarà sempre nitida.

Nasce con una risoluzione FHD a 1080 P ma supporta anche la visione in 4K. Possiede due altoparlanti da 5 W e supporta il Dolby Digital che offre u suono eccezionale, forte e dinamico. Puoi collegare lo smartphone o il tablet in modalità Bluetooth oppure il PC, e una console di gioco tramite il cavo HDMI.

Assolutamente un acquisto da fare senza pensarci troppo. Per cui vai immediatamente su Amazon e fai tuo questo proiettore WiFi a soli 149,99 euro, invece che 299,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.