Proiettore WiFi FHD in OFFERTA LAMPO a 61€ in MENO

Prima di tutto voglio segnalarti che questa è un offerta lampo, quindi quando le richieste saliranno al 100% non sarà più possibile completare l’acquisto a questa cifra. Per cui vai subito su Amazon e blocca il prezzo mettendo nel carrello il proiettore WiFi FHD Yaber Y9 a soli 188,41 euro, invece che 249,99 euro.

Dunque in questo momento puoi avvalerti di una promozione che ti permette di risparmiare ben 61 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un’esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Proiettore WiFi FHD: il prezzo crolla, la qualità resta

Questo proiettore WiFi ha una risoluzione nativa a 1080P e supporta l’ingresso USB per riprodurre video in 4K. Le immagini saranno nitide da colori vivaci. Riuscirai a percepire ogni dettaglio nonostante lo schermo sia molto grande.

Potrai regolare le immagini proiettate da un minimo del 50% fino a un massimo del 100%. Questo ti permette di posizionare il proiettore alla distanza che preferisci. Potrai collegare i tuoi dispositivi in modalità Bluetooth e quindi vedere le immagini sul grande schermo. Possiede dei comodi comandi touch con cui potrai regolare le impostazioni. È dotato di un ingresso HDMI e uno AV e supporta la lettura di file PTT, Excel, Word e PDF.

Come ti dicevo questa è una promozione a tempo limitato quindi devi essere davvero veloce. Prima che tutto finisca vai su Amazon e acquista il tuo proiettore WiFi FHD Yaber Y9 a soli 188,41 euro, invece che 249,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.