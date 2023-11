Proiettore WiFi FHD fino a 300 pollici in SCONTO di 65€ su Amazon

Hai deciso di trasformare il tuo salotto in un cinema o hai una parete inutilizzata e vuoi che diventi uno schermo gigante? Allora sarai felice di questa ottima promozione che trovi adesso su Amazon. Metti subito nel tuo carrello il proiettore WiFi WiMiUS a soli 101,99 euro, invece che 199,99 euro, applicando il coupon in pagina.

In questo modo puoi beneficiare di uno sconto di ben 65 euro sul totale, che non è per niente male. Soprattutto poi portarti a casa un ottimo dispositivo che ti permette di avere un cinema in casa. E ci puoi collegare di tutto senza fili. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Il cinema in casa con questo proiettore WiFi

Sicuramente la possibilità di avere una stanza da cinema nel salotto di casa è molto interessante. E poi dato che è dotato di connessione WiFi e Bluetooth, puoi collegare qualsiasi dispositivo dotato di queste tecnologia, senza fili. Ad esempio connetti il tuo smartphone o il tablet, nonché il PC o una consolle di gioco.

Puoi ingrandire le dimensioni dello schermo proiettato fino a 300 pollici senza perdere nitidezza o luminosità. Infatti ha una risoluzione nativa FHD ma supporta anche il 4K. E poi possiede la correzione trapezoidale che ti permette di proiettare da qualsiasi angolazione, in verticale o in orizzontale.

Assolutamente un’offerta da non lasciarsi sfuggire e quindi sii rapido. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo proiettore WiFi WiMiUS a soli 101,99 euro, invece che 199,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.