Siete alla ricerca di un ottimo proiettore portatile che abbia una forma e delle dimensioni che vi consentono di portarlo ovunque e una tecnologia all’avanguardia con tanto di sistema operativo Android per godere dei principali contenuti multimediali? Ecco a voi un’offerta che potrebbe fare al caso vostro riguardante il proiettore Anker Nebula Capsule Max che potrete acquistare su Amazon al costo di 349,99 euro con uno sconto di 150 euro rispetto al prezzo di listino.

Proiettore portatile Nebula Capsule Max: caratteristiche principali

Si tratta di uno dei proiettori portatili migliori in commercio. Ideale in casa o all’aperto per divertivi con immagini fino a 100 pollici in risoluzione HD 1280×720. In questo modo potete guardare film, seguire lezioni online o intrattenere i bambini con ore di cartoni animati e video educativi. Le possibilità sono infinite anche grazie alla chiarezza istantanea garantita da un’immagine rettangolare ultra definita in qualunque angolo in meno di un secondo, attraverso la messa a fuoco automatica e alla tecnologia di distorsione trapezoidale presente in Capsule Max. Presente anche un altoparlante a 360° da 8 W che permette di usare il proiettore anche come una cassa Bluetooth disabilitando il funzionamento della camera di proiezione.

La durata di riproduzione si attesta sulle 4 ore se si utilizza una riproduzione video senza l’uso della connessione Wi-Fi. Con quest’ultima si riduce a 3 ore, ma potrete ugualmente guardare per intero la versione estesa di un film o un’intera stagione di una breve serie televisiva. Grazie, infine, alla presenza di Android 8.1 potete scaricare e guardare YouTube, Netflix, Disney+ e molti altri canali di streaming direttamente su Capsule Max, senza dover collegare ulteriori dispositivi.

Approfittatene dell’offerta Amazon per portarvi a casa questo splendido gioiellino tecnologico con uno sconto del 30% rispetto al prezzo di listino.

