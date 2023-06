Proiettore portatile MINI anche nel PREZZO, solo 54€ su Amazon

Approfitta anche tu di questa promozione speciale per trasformare qualsiasi parete di casa in uno schermo gigante e goderti l’effetto cinema direttamente nel salotto. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il proiettore portatile AKIYO a soli 54,99 euro, invece che 89,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Oggi dunque puoi avvalerti di un ribasso dell’11%, più un ulteriore sconto di 25 euro, per un risparmio totale di ben 25 euro. Soprattutto metti le mani su un ottimo dispositivo che ti permetterà di vivere film, serie TV, eventi sportivi e tantissimo altro in modo coinvolgente.

Proiettore portatile AKIYO: il cinema ovunque tu voglia

Questo proiettore portatile è piccolissimo e quindi perfetto per metterlo in uno zainetto e portartelo ovunque. Basta avere una parete libera e puoi subito trasformare la stanza in un cinema. Puoi goderti le immagini con una risoluzione nativa di 1280 x 720 P e supporta anche il FHD a 1080 P.

È dotato di una pratica rotella sul lato destro che ti consente di regolare in modo semplice e veloce le dimensioni delle immagini. Potrai proiettare uno schermo da 30 pollici fino a 180 pollici. E poi dotato di diverse interfacce che ti consentono di collegarci PC, consolle, smartphone, TV stick e USB. Oltre a un cavo audio per le cuffie. E in confezione trovi anche un pratico treppiede.

Sii rapido perché i pezzi disponibili a questa cifra sono limitati e spariranno in fretta. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo proiettore portatile AKIYO a soli 54,99 euro, invece che 89,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.