Proiettore portatile Magcubic Mini, super offerta: lo paghi solo 75,99€

Il proiettore Magcubic Mini è una soluzione innovativa e versatile per godersi video e intrattenimento su grande schermo ovunque tu sia. Attualmente in offerta su Amazon a soli 75,99€, offre una serie di funzionalità avanzate che lo rendono un prodotto molto interessante per gli amanti del cinema e dell’intrattenimento.

Dotato del sistema operativo Android TV 11.0 e del potente chip Allwinner H713, questo proiettore è in grado di riprodurre in streaming film, spettacoli, sport in diretta e musica da una varietà di app popolari come Netflix, YouTube e Disney+. Con una memoria ROM da 1 GB e 8 GB, non è necessario utilizzare lettori multimediali aggiuntivi, offrendo così un’esperienza di visione senza soluzione di continuità.

La tecnologia WiFi6 e il Bluetooth 5.0 integrati consentono una connessione veloce e stabile senza la necessità di adattatori aggiuntivi. È possibile collegare facilmente altoparlanti o cuffie Bluetooth per un’esperienza audio coinvolgente e personalizzata.

Il proiettore offre anche una correzione automatica della distorsione trapezoidale, garantendo un’immagine nitida e ben definita anche quando il proiettore non è perfettamente allineato con la superficie di proiezione. La flessibilità di visualizzazione è ulteriormente migliorata dal supporto rotante di quasi 180 gradi, consentendo di posizionare l’immagine dal pavimento al soffitto con facilità.

Con una risoluzione nativa di 1280×720 e un elevato rapporto di contrasto dinamico di 10000:1, il proiettore offre un’esperienza visiva straordinaria con video Full HD 4K. La funzione di zoom del 50% e la riduzione del rumore a 25 dB assicurano un ambiente sonoro impeccabile, rendendo questo proiettore ideale per un home theater di alta qualità.

Il proiettore Magcubic Mini offre un’eccellente combinazione di funzionalità avanzate, prestazioni di alta qualità e portabilità, il che lo rende una scelta eccellente per coloro che cercano un proiettore intelligente e multifunzionale per il loro intrattenimento domestico. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito risparmiando!

