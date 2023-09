Proiettore portatile 4K Bluetooth 5.2 in SUPER offerta su Amazon

Pronto a passare delle rilassanti serate in famiglia, magari guardando un buon film sul tuo divano? In tal caso, dovresti approfittare immediatamente di questa offerta pazzesca che ti propone oggi Amazon acquistando il proiettore portatile 4K Bluetooth 5.2 in super offerta al prezzo di soli 94,94 euro invece di 109,99 euro.

Grazie allo sconto del 5% e di un ulteriore sconto di 10 euro che potrai applicare tramite coupon, potrai risparmiare alcuni euro sull’acquisto di questo ottimo dispositivo. Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, potrai avere la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia senza alcun costo aggiuntivo.

Ma non finisce qui, infatti potrai anche acquistare subito il proiettore e pagarlo in comode rate. Se non sei cliente Prime, puoi attivare la prova gratuita di 30 giorni. Oltre ad avere una risoluzione nativa di 1080p e 4K, questo mini proiettore ha un rapporto di contrasto di 9000:1 e un’elevata luminosità di 9000 lumen.

Per questo motivo, potrai godere di immagini a colori altamente restaurate e immergerti in una esperienza visiva sensazionale. Questo dispositivo piccolo e compatto, supporta la connessione WiFi, la funzione di mirroring non richiede adattatori, quindi la connessione sarà comoda e veloce.

Se vorrai, potrai scegliere il mirroring dei dispositivi iOS sullo schermo semplicemente utilizzando il cavo Apple da Lightning a USB per evitare ritardi di rete. Avrai la possibilità di ridurre le dimensioni dell’immagine fino al 50% senza dover necessariamente avvicinare o allontanare il proiettore e le dimensioni di proiezione possono arrivare sino a 200 pollici.

Per avere una proiezione ottimale, è consigliato posizionare il dispositivo ad una distanza di 2-3 metri. Insomma, un prodotto unico e imperdibile, soprattutto a questo prezzo. Dunque, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questo magnifico proiettore portatile 4K Bluetooth 5.2 in offerta al prezzo di poco più di 94 euro.

