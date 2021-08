Il proiettore olografico per smartphone è un vero e proprio spettacolo. Se non l'hai mai provato, il momento è perfetto perché su Amazon costa pochissimo: lo porti a casa a 2,88€ da Amazon e le spedizioni sono assolutamente gratis. Come funziona? Semplicissimo.

Proiettore olografico: magia a prezzo super su Amazon

Una piramide e una ventosa: tanta semplicità, per un risultato eccezionale. Tutto quello che devi fare è attaccare la ventosa al centro del display dello smartphone, dopo aver scelto l'immagine che vuoi vedere in 3D. Non solo sarà semplicissimo reperirne sul Web, ma potrai crearne di tue, attraverso i tantissimi tutorial disponibili su Internet.

Dopodiché, dovrai semplicemente spegnere la luce e lasciare che la magia si materializzi: il soggetto che hai scelto lo vedrai in 3D all'interno della speciale piramide. Non solo, puoi addirittura osare, proiettando una GIF animata. Hai compreso bene: l'immagine non solo si vedrà in tre dimensioni, ma sarà anche animata e si muoverà.

Un gadget tech che proprio non puoi perderti, soprattutto adesso che su Amazon costa pochissimo. Completa rapidamente l'ordine per portare a casa l'eccezionale proiettore olografico per smartphone a 2,88€ appena. Le spedizioni sono assolutamente gratis, ma le scorte super limitate: sii veloce, il momento di toglierti uno sfizio tech quasi gratis è adesso.

