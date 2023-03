Proiettore Horizon Pro 4K: il non plus ultra, oggi con 400 euro di sconto

Il proiettore Horizon Pro 4K è un dispositivo che permette di vivere un’esperienza cinematografica immersiva e di alta qualità, con una risoluzione autentica 4K (3840 × 2160) e 8,3 milioni di pixel visualizzati su uno schermo espandibile fino a 200 pollici. Attualmente questo dispositivo è in sconto del 21% su Amazon, questo significa che lo puoi acquistare ad un prezzo di 1.499,00 euro, con la possibilità di poterlo pagare in comode rate. Ciò è possibile grazie al servizio di finanziamento Cofidis, attivabile in fase di check-out nell’e-commerce.

Proiettore Horizon Pro 4K: lui è tra i più venduti su Amazon

Una delle caratteristiche più interessanti di questo proiettore è la sua capacità di regolare in modo intelligente la luminosità, grazie ai suoi 2200 ANSI lumen e all’innovativa tecnologia di luminosità. Questo significa che, anche in ambienti molto illuminati, si può godere di colori intensi e immagini nitide, con il supporto HDR che garantisce un’esperienza visiva ancora più coinvolgente.

Inoltre, la tecnologia di correzione trapezoidale automatica dell’Horizon Pro 4K consente di adattare lo schermo in modo intelligente, garantendo un’immagine perfetta anche quando si proietta lateralmente. Questo significa che non si dovrà preoccuparsi di immagini irregolari o di regolare costantemente il proiettore, il che rende l’utilizzo del dispositivo molto più facile e intuitivo.

Il proiettore Horizon Pro 4K è anche dotato di due altoparlanti Harman Kardon 8W, full range da 45 mm, che garantiscono un audio cinematografico di alta qualità. Inoltre, grazie al supporto di DTS Studio e DOLBY Audio, si può godere di un suono surround ancora più coinvolgente e immersivo, con un’immersione e un equilibrio con bassa distorsione.

Infine, l’interfaccia utente di Android TV rende l’utilizzo del proiettore Horizon Pro 4K ancora più facile e piacevole. Si può accedere a molte app di streaming, tra cui Disney+, HBO Max, Prime Video e molte altre, e si può anche proiettare i propri video, app o giochi preferiti tramite Horizon Pro da qualsiasi dispositivo mobile grazie al Chromecast integrato.

In conclusione, il proiettore Horizon Pro 4K è un dispositivo che offre una vera e propria esperienza cinematografica, con una risoluzione autentica 4K, una regolazione intelligente della luminosità, una proiezione senza difficoltà, un audio cinematografico di alta qualità e un’interfaccia utente completa. Grazie allo sconto del 21% su Amazon, che permette di risparmiare ben 400 euro, è un’opzione molto interessante per chi cerca un proiettore top di gamma, ad un prezzo di 1.499,00 euro. Solitamente queste offerte su tali prodotti sono limitate a poche ore o pochi giorni, quindi se questo è il dispositivo che stavi cercando, non perdere ulteriore tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.