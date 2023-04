Proiettore da TASCA: piccolo ma FULL HD e con telecomando, promo LAMPO

Porta sempre con te e ovunque vuoi un Mini Proiettore FULL HD di, rendi qualsiasi superficie bianca un maxi schermo da usare per giocare o rendere uniche le tue feste in giardino. Piccolo ma pieno di risorse è un gioiellino da non farsi lasciare scappare.

Su Amazon puoi averlo a un prezzo stracciato grazie alla doppia offerta che trovi al momento: collegati e spunta il coupon per farlo tuo con soli 47,99€.

Un mini proiettore per un maxi schermo ovunque tu voglia

Non avresti mai pensato che un dispositivo del genere potesse fare per te e invece adesso non vedi l’ora di acquistare questo Mini Proiettore FULL HD. Dalle dimensioni super ridotte potrai tenerlo sempre con te nella borsa o nello zaino e trasformare qualsiasi superficie idonea in un maxi schermo. Usalo per guardare la partita di calcio in giardino durante una grigliata con gli amici, o per goderti un film come se fossi al cinema.

Per poterlo utilizzare basterà collegarlo tramite cavo HDMI al tuo computer, ma potrai usare anche il tuo smartphone se avrai con te un adattatore da HDMI a USB oppure collegando direttamente il tuo Fire Stick o Chromecast. Per la fonte di corrente invece dovrai usare il suo cavo di alimentazione o anche al tuo power bank in caso voglia utilizzarlo fuori casa durante le tue feste. Come puoi vedere è super facile da utilizzare.

Grazie ai comandi posti sopra il proiettore puoi scegliere il tuo intrattenimento in modo facile e semplice. Goditi uno schermo con risoluzione 16:9 con una dimensione tra i 30 ai 120 pollici. Inoltre supporta una risoluzione FULL HD di 1080P migliorando la luminosità e i colori della proiezione per rendere la tua visione ottimale.

Prendi questa offerta al volo e ordina su Amazon il tuo Mini Proiettore FULL HD di YOTON grazie alla doppia offerta che ti permette di averlo a soli 47,99€.

