Proiettore con Dolby Atmos, Full HD e Netflix in offertissima su Amazon

Il proiettore YABER K2s è un dispositivo avanzato che offre un’esperienza audiovisiva eccezionale per gli appassionati di home entertainment e presentazioni aziendali. Attualmente in offerta a soli 373,73€, grazie ad un coupon che ti permette di risparmiare subito 100€, questo videoproiettore è una scelta intelligente per chi cerca qualità e prestazioni superiori.

Una delle caratteristiche distintive di questo proiettore è la potenza audio offerta dai doppi altoparlanti stereo JBL da 10W ciascuno, con supporto al formato Dolby Audio. Questo garantisce un’esperienza sonora coinvolgente e dinamica, trasformando le serate di cinema, le sessioni di gioco e le presentazioni in momenti emozionanti.

La qualità delle immagini è sorprendente grazie alla risoluzione nativa 1080p 60Hz e alla luminosità di 800 ANSI Lumen. Le immagini sono nitide e vivaci, ideali per una vasta gamma di applicazioni. Il proiettore supporta anche la decodifica video fino a 4K tramite l’ingresso USB, offrendo una versatilità eccezionale.

Ciliegina sulla torta: il proiettore integra un dongle TV con accesso a oltre 7000 app opzionali, tra cui popolari servizi di streaming come Youtube, Netflix e Prime Video. Con la funzione NFC Screencast, è possibile proiettare istantaneamente video, foto e altro dal proprio smartphone, semplificando l’esperienza di condivisione.

La tecnologia di auto focus e la correzione Keystone consentono di ottenere un’immagine di proiezione perfetta in qualsiasi posizione. L’autofocus si adatta automaticamente alla distanza dalla parete, mentre la correzione Keystone assicura un’immagine rettangolare senza distorsioni.

Non farti scappare questa offerta e acquista il proiettore Dolby Audio JBL YABER K2s ad un ottimo prezzo, grazie al buono da 100€.

