Proiettore Bluetooth FHD 4K con zainetto incluso, SCONTO di 110€

Se ti piace il cinema e vorresti sempre vedere film o serie TV nel maxi schermo, allora l’offerta che ti sto segnalando fa sicuramente al caso tuo. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il proiettore Bluetooth Yaber a soli 130,89 euro, invece che 240,89 euro, applicando il coupon in pagina.

Sembra impossibile ma ti assicuro che è tutto vero. Se fai presto oggi ti puoi avvalere di un mega sconto che ti fa risparmiare ben 110 euro sul totale. Con questo fantastico dispositivo avrai l’effetto cinema nel salotto di casa tua. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Proiettore Bluetooth straordinario anche nel prezzo

Sono davvero tante le caratteristiche che rendono questo proiettore un ottimo acquisto. Prima di tutto è compatto e leggero e questo ti permette di portarlo ovunque. Tra l’altro in confezione trovi un pratico zainetto. Lo puoi posizionare dove vuoi in pochissimo tempo ed è semplicissimo da usare. In men che non si dica trasformi una parete in uno schermo gigante. E lo puoi aumentare tramite la rotellina fino a 250 pollici.

Ha una luminosità di ben 13.000 Lumen e una risoluzione nativa FHD che supporta anche il 4K. Potrai collegare velocemente i tuoi dispositivi come tablet, smartphone e tanto altro in modalità Bluetooth. Oppure puoi collegare le consolle di gioco o un computer con l’ingesso HDMI. Insomma puoi farci un po’ di tutto.

Vivi l’emozione del cinema direttamente a casa tua senza spendere un centesimo con questa fantastica promozione. Vai subito su Amazon e acquista il tuo proiettore Bluetooth Yaber a soli 130,89 euro, invece che 240,89 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

