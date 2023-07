Proiettore Bluetooth con audio HiFi ad un PREZZO BOMBA su Amazon (meno di 70€)

Oggi Amazon propone in offerta un proiettore Bluetooth portatile decisamente interessante: è un dispositivo versatile e performante, disponibile su Amazon a un prezzo scontato di soli 69,99€, con uno sconto del 22%. Il prodotto è dotato di un chip Bluetooth 5.1 che consente un’esperienza audio HIFI di alta qualità grazie ai potenti altoparlanti integrati. Questo proiettore offre effetti sonori immersivi durante la visione di film su uno schermo massimo di 200 pollici. Inoltre, la funzione Bluetooth extra permette di connettere l’apparecchio a un altoparlante o a una cuffia in modalità wireless, garantendo un’esperienza di intrattenimento privata e coinvolgente.

La luminosità del proiettore è notevolmente superiore rispetto ai modelli simili sul mercato, offrendo un aumento del 50% della luminosità grazie a 8500 lumen. Questo garantisce un’immagine più chiara e brillante, con supporto per la risoluzione 1080p, per una vera esperienza home cinema di alta qualità. Il proiettore è ideale per creare un home cinema mobile e portatile, offrendo prestazioni eccezionali e una fantastica esperienza cinematografica ovunque tu vada. È facile da utilizzare e trasportare e offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. Inoltre, le impostazioni del proiettore possono essere personalizzate per adattarsi alle tue preferenze. La bassa rumorosità e la lunga durata della lampada sono garantite grazie all’avanzata tecnologia di raffreddamento della ventola.

Il sistema di raffreddamento efficiente permette una maggiore durata della lampada fino a 50.000 ore, rendendo il proiettore più resistente e affidabile rispetto ai modelli precedenti. Per quanto riguarda le opzioni di connessione, il proiettore è ben fornito con diverse porte, tra cui HDMI, VGA, AV, una porta audio da 3,5 mm e una porta TF per scheda SD. Viene fornito anche con un cavo AV e un cavo HDMI, rendendolo compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui TV Stick/Box, Chrome-cast, Ro-ku Stick, Console di gioco, PC, Smartphone, Tablet, Laptop, Lettori DVD, Schede SD e Chiavette USB. In sintesi, il proiettore Bluetooth portatile offre un’esperienza cinematografica di alta qualità, con audio HIFI e immagini luminose e chiare. La sua portabilità e versatilità lo rendono una soluzione ideale per l’intrattenimento multimediale in diversi contesti. Non farti scappare l’opportunità di pagarlo meno di 70€.

