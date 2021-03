Siete alla ricerca di un ottimo proiettore che vi permetta di usare la parete di casa vostra come se fosse un cinema? Purtroppo in questo delicato periodo che stiamo ancora vivendo, i cinema hanno subito un duro colpo e non poche persone ne sentono la mancanza. Certo, la casa è imparagonabile rispetto a un cinema, ma abbiamo per voi un’offerta riguardante il proiettore Anker Nebula Cosmos 1080p che potrebbe, in qualche modo, donarvi le stesse sensazioni della sala cinematografica pur restando seduti comodamente nel divano del salotto. Il suo prezzo non è economico, ma grazie alla promozione Amazon scende da 699,99 euro a 549,99 euro con un risparmio di ben 150 euro.

Proiettore Anker Nebula Cosmos 1080p: caratteristiche principali

Questo proiettore di Anker è dotato di HDR10 che offre una visione vivace e vibrante di tutti i contenuti donando anche una luminosità dei colori brillante e neri più profondi e più scuri. Il massimo della dimensione è di 120 pollici pur restando alla risoluzione di 1080p e potete ridimensionare i contenuti preferiti anche in piccole porzioni per avere una visione più intima e riservata.

L’Uniformità dinamica consente di gustare ogni momento ricco di azione, eliminando la sfocatura da movimento e il ritardo di immagine per un’esperienza di gioco e di sport eccezionalmente uniforme. Grazie alla tecnologia Dolby Digital Plus, gli altoparlanti Cosmos sono stati ottimizzati per garantire un suono cinematografico immersivo a 360°. Infine potete riprodurre i contenuti collegando i dispositivi USB e HDMI preferiti oppure utilizzando l’associazione wireless tramite la tecnologia Wi-Fi, Bluetooth o la trasmissione dello schermo con mirroring.

Tutto questo può essere vostro al prezzo di soli 549,99 euro con un risparmio di ben 150 euro. Affrettatevi, però, perché lo sconto dura solo poche ore.

