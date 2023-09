Proiettore 4K con licenza Netflix: incredibile affare con DOPPIO SCONTO Amazon

Ti parliamo di un oggetto sensazionale: un ottimo proiettore 4K dotato di licenza Netflix integrata che può essere tuo al super prezzo di 179,99 euro invece di 299,99 se applichi il coupon sconto e il codice promozionale che trovi in pagina. Adesso ti parliamo delle sue caratteristiche.

Proiettore 4K con licenza Netflix: come funziona?

Una delle caratteristiche straordinarie di questo proiettore è la presenza di app di streaming integrate, tra cui Netflix, Prime Video e YouTube. Questo significa che puoi accedere direttamente ai tuoi film e show preferiti senza la necessità di dispositivi aggiuntivi come un Fire Stick. Inoltre, il proiettore supporta Dolby Audio, offrendoti un’esperienza sonora di alta qualità che ti farà sentire come se fossi in un cinema.

Il proiettore iZEEKER offre una risoluzione nativa Full HD 1080P e supporta anche video 4K. Con una luminosità reale di 600 ANSI Lumen, le immagini saranno sorprendentemente nitide e vivide, anche in ambienti bui. Puoi goderti schermi da 40″ a 120″ a distanze comprese tra 1,15 metri e 3,3 metri, il che significa che puoi adattare facilmente le dimensioni dell’immagine alle tue esigenze.

Il proiettore supporta una connessione WiFi veloce a 5 GHz, garantendo una riproduzione online fluida e stabile. Puoi anche collegare il tuo smartphone Android o PC Windows per lo streaming diretto di film, foto e giochi sul grande schermo. La connessione Bluetooth 5.2 ti consente di collegare altoparlanti o cuffie Bluetooth per un’esperienza audio migliorata.

Grazie al sistema Linux, la correzione trapezoidale automatica e la correzione trapezoidale 4P/4D, puoi ottenere uno schermo rettangolare da qualsiasi angolazione, eliminando la necessità di spazi perfettamente rettangolari. La tecnologia di messa a fuoco elettronica ti permette di ottenere un’immagine nitida con un semplice tocco del telecomando.

Non perdere questa occasione unica di portare a casa un proiettore 4K di alta qualità con licenza Netflix a soli 179,99€. Rendi le tue serate ancora più divertenti e coinvolgenti con questa offerta su Amazon.

