Proiettore 1080p in offerta a meno di 100€: l'home theater definitivo ad un prezzo stracciato

Il videoproiettore Toperson T421 è una soluzione completa per gli amanti del cinema domestico, attualmente in offerta a soli 94,28€ anziché il prezzo medio di 179,99€. Con una serie di funzionalità avanzate, questo proiettore offre un’esperienza visiva e sonora eccezionale per creare un autentico home theater.

Supportando bande duali (2,4 GHz e 5,0 GHz), il proiettore consente il mirroring dello schermo e la riproduzione di video in modo veloce e intuitivo. Inoltre, la presenza della tecnologia Bluetooth aggiunge flessibilità alle opzioni di connessione e consente di collegare altoparlanti esterni per un’esperienza audio potenziata.

La risoluzione nativa di 1080p e una luminosità di 8000 lumen garantiscono un’immagine nitida e luminosa, ideale per godersi film, giochi e contenuti sportivi. La qualità visiva è ulteriormente migliorata dalla presenza di Dolby Audio Decoding, che offre un audio cristallino e coinvolgente. Questo sistema di decodifica supporta Dolby Audio quando è presente nella sorgente, garantendo un suono ottimale per l’esperienza cinematografica.

Il proiettore offre una connettività versatile con porte HDMI, USB, Audio, AV e VGA. Ciò consente il collegamento a una vasta gamma di dispositivi, tra cui TV Box, TV Stick, lettori DVD e computer. Inoltre, la porta USB permette di collegare facilmente dispositivi Android e iPhone per lo screen mirroring, espandendo ulteriormente le possibilità di intrattenimento.

Il design compatto e le dimensioni ragionevoli del proiettore lo rendono adatto a una varietà di ambienti domestici. Il Toperson T421 è dotato di funzioni di zoom regolabili e offre diverse modalità di proiezione, tra cui proiezione frontale normale, proiezione posteriore normale, proiezione frontale invertita e proiezione posteriore invertita.

In conclusione, il videoproiettore Toperson T421 offre una combinazione di qualità visiva, audio coinvolgente e connettività avanzata, il tutto a un prezzo attualmente scontato. Approfitta di questa offerta per trasformare il tuo salotto in un autentico home theater ad un prezzo scandalosamente basso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.