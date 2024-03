Prodotti Google in super sconto per la Festa delle Offerte di Primavera Amazon

Nella “Festa delle Offerte di Primavera” di Amazon sono davvero tantissimi i devices della “grande G” in sconto! Dagli iconici smartphone Pixel, fino a prodotti per la domotica e non solo, le offerte Google su Amazon sono una miriade; scopriamo le migliori!

I migliori prodotti Google in offerta su Amazon per le Offerte di Primavera

Google Pixel 7a con Caricatore: il prezzo crolla da 509,00€ a soli 379,00€.

Google Pixel Buds A-Series: il prezzo crolla da 99,00€ a soli 69,00€.

Chromecast con Google TV: il prezzo crolla da 69,99€ a soli 59,90€.

Google Pixel 8: il prezzo crolla da 799,00€ a soli 589,00€.

Google Pixel Watch 2: il prezzo crolla da 399,00€ a soli 284,90€.

Google Nest Cam (telecamera con batteria): il prezzo crolla da 199,99€ a soli 139,90€ col coupon da 10€.

Google Pixel 8 Pro da 512GB: il prezzo crolla da 1.299,00€ a soli 1.169,00€.

Google Nest Learning (termostato): il prezzo crolla da 249,00€ a soli 189,00€.

L’elenco dei migliori prodotti di Google in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera può dirsi conclusa!