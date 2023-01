Problemi con il digitale terrestre? Antenna AMPLIFICATA: 18€ e risolvi

Se il digitale terrestre funziona male, è possibile che sia colpa del segnale. Per risolvere, non serve investire molti soldi in un nuovo impianto da tetto. Infatti, utilizzando un modello di antenna amplificata da interni, bastano pochissimi euro per godere di una visione ottimale.

Complice uno sconto Amazon a tempo limitato, puoi fare un ottimo affare e prenderlo a 18€ circa appena. La installi in totale autonomia e bastano pochi minuti per completare l'operazione

Digitale terrestre: risolvi con l’antenna amplificata

Un modello super facile da installare. Infatti, basta collegare il cavo del segnale alla porta della TV o del decoder e poi collegare a una porta USB l’alimentazione dell’amplificatore. Proprio grazie a lui, sarai in grado di catturare al meglio il segnale e tornare a guardare i tuoi programmi preferiti.

Il suo design super compatto ti permette di appoggiare l’antenna amplificata in un angolo, non darà alcun fastidio. Funzionante nella maggior parte dei casi (tranne nel caso in cui fossi molto, ma molto, lontano dal ripetitore principale) è la soluzione ideale per guardare il digitale terrestre anche in abitazioni dove l’impianto da tetto è del tutto assente.

