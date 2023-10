Privacy e Zero Dati Online? Scopri Incogni, il servizio rivoluzionario

Il mondo del web può essere spietato. Infatti, a tua insaputa privacy e dati online sono sempre e costantemente in pericolo, se non violati. Questo perché esistono data broker che creano profili ombra su di te. Includendo una quantità enorme di dettagli personali, mettono in serio pericolo la tua identità digitale. Infatti, tali informazioni potrebbero essere utilizzati da truffatori, compagnie assicurative, aziende, banche, hacker e anche dal governo.

Se vuoi ottenere sicurezza e discrezione online eliminando tutti o parte dei tuoi dati devi affidarti a chi fa questo di mestiere e può assicurarti la buona riuscita dell’operazione. Stiamo parlando di Incogni, qui al 50% di sconto! Si tratta di un servizio specializzato che contatta i data broker per te e gli intima la cancellazione delle informazioni personali che tu hai deciso e comunicato di eliminare per sempre.

Privacy e Dati: proteggi la tua identità online

Con Incogni al tuo servizio proteggi privacy e identità online. Infatti, migliaia di aziende non solo raccolgono, ma aggregano e scambiano i tuoi dati personali senza che tu te ne accorga. Questo servizio e gli esperti che ci lavorano li costringono a rimuoverli in modo che tutte le tue informazioni sensibili rimangano al sicuro e, soprattutto, private. Come puoi ottenere tutto questo? Gli esperti di Incongi hanno redatto un vademecum in 15 punti:

Disattivare i broker di dati e i siti di ricerca di persone Rimuovi le tue informazioni personali da Google Ottimizza le impostazioni sulla privacy di Google Elimina i tuoi account sui social media Ottimizza le impostazioni sulla privacy degli account dei social media a cui non sei pronto a rinunciare Elimina tutte le app che non ti servono Elimina tutti gli account online che non stai utilizzando Annulla i tuoi programmi fedeltà per lo shopping Disattivazione delle associazioni di marketing Cancellare i registri pubblici Ottimizza le impostazioni del tuo telefono e limita le autorizzazioni Ottimizza le impostazioni sulla privacy del dispositivo intelligente Pulisci o elimina i tuoi account di posta elettronica Ottimizza le impostazioni sulla privacy del browser e cancella la cronologia di navigazione Rimuovi i tuoi dati da ChatGPT

