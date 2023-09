Princess Deluxe XXL: la friggitrice ad aria che vogliono tutti a 73€

Ti piace cucinare e vorresti qualcosa che possa velocizzare le tue preparazione come ad esempio una friggitrice ad aria? Allora dai un’occhiata a questa interessantissima occasione. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Princess Deluxe XXL a soli 73,79 euro, invece che 89,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Questa è assolutamente un’occasione d’oro e infatti non durerà molto. Solo oggi puoi avere un doppio conto che ti permette di risparmiare e soprattutto di portarti a casa un elettrodomestico utilissimo. Puoi friggere senza olio qualsiasi cibo che sarà gustoso, meno calorico e più sano.

Princess Deluxe XXL: il prezzo è in caduta libera

Questa friggitrice ad aria ha un cestello bello capiente da ben 5,5 litri e quindi sarai in grado di cucinare per 9 persone. I suoi 1700W gli consentono di scaldarsi in un baleno e quindi velocizza notevolmente ogni preparazione. All’interno l’aria circola a 360° cuocendo in modo uniforme e mantenendo il piatto gustoso.

Ha un design molto elegante e un pannello touch intuitivo che risulta quindi semplicissimo da usare. Avari la possibilità di scegliere tra 8 programmi di cottura in base alle tue esigenze. Oppure puoi impostare tutto manualmente, timer e temperatura fino a 200 °C. Occupa poco spazio e si pulisce facilmente, volendo puoi staccare il cestello e metterlo in lavastoviglie.

Dunque un’offerta da non perdere per nessun motivo al mondo. Ma per non arrivare tardi devi andare subito su Amazon e completare adesso l’acquisto della tua Princess Deluxe XXL a soli 73,79 euro, invece che 89,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine ora la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.