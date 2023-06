Prime Video: tutti i contenuti in arrivo a luglio 2023, anche Gratis

Luglio è ormai alle porte e con il nuovo mese anche tantissimi contenuti arriveranno dritti a catalogo del servizio di streaming live e on demand più amato di sempre: Prime Video. La piattaforma gestita da Amazon è felice di annunciare che anche il prossimo mese sarà caratterizzato da tantissimi film e serie TV fantastici. Abbonati al servizio gratuitamente.

Prime Video: film e serie TV in arrivo a luglio 2023

Iscriviti gratis a Prime Video e goditi un luglio pieno zeppo di novità. Sono davvero tanti i film e le serie TV in programma per il loro debutto lungo tutto il prossimo mese. Vediamo insieme l’elenco completo, giorno per giorno, così da prepararti al meglio su quale titolo iniziare prima rispetto a un altro.

Luglio 2023

Almost Paradise (Stagione 2) 7 Luglio 2023

The Horror of Dolores Roach 14 Luglio 2023

The Summer I Turned Pretty (Stagione 2) 18 Luglio 2023

Good Omens (Stagione 2)

Guarda film e serie TV in viaggio

Viaggiando all’interno dell’Unione Europea avrai accesso agli stessi titoli normalmente disponibili nel tuo Paese di residenza. Questo grazie al Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera. Se invece viaggi al di fuori dell’Unione Europea le cose possono cambiare. Quindi è bene che tu sappia cosa è indicato sul sito ufficiale.

Praticamente avrai la possibilità di scaricare e riprodurre in streaming solo i titoli Amazon Original oltre a quelli disponibili nel Paese dove ti trovi. Perciò, come spiegato da Amazon, “quando ti trovi al di fuori del tuo Paese di residenza, la selezione di titoli che puoi riprodurre in streaming su Prime Video potrebbe cambiare“.