Prime Video: oltre a Star Trek, ecco tutte le novità in arrivo a febbraio 2023

Prime Video anche per il mese di febbraio 2023 ha programmato una serie di uscite davvero interessanti. Il tuo intrattenimento si arricchirà di nuovi film e serie TV davvero entusiasmanti e particolarmente interessanti.

Tra queste spuntano due titoli che da soli meritano l’abbonamento: Star Trek – Picard, con la sua terza stagione, e Die Hard, il film commedia action più cult di sempre. Oltre a questi ci sono tantissimi altri i contenuti in arrivo a catalogo.

Abbonati subito a Prime Video e attiva ora la tua prova gratuita di 30 giorni.

Prime Video: tutte le serie TV in arrivo a febbraio 2023

Iniziamo subito concentrandoci sulle serie TV in programma per febbraio 2023 su Prime Video. Ce ne sono davvero tante, tutte pronte a rendere il tuo intrattenimento spettacolare. Nessuno in famiglia potrà dire di non aver nulla da vedere. Ecco l’elenco completo in anteprima:

3 febbraio 2023

Harlem (Stagione 2, Commedia)

Star Trek – Picard (Stagione 3, Fantascienza)

Carnival Row (Stagione 2, Fantascienza)

La Cabeza de Joaquín Murrieta (Western)

The Consultant (Thriller)

Tutti i film in arrivo a febbraio 2023

Ora, invece, vediamo tutti i film in programma per il mese di febbraio 2023 su Prime Video, il colosso dello streaming live e on demand di Amazon. Tra questi ti segnaliamo anche un vero cult del cinema, apprezzato in tutto il mondo. Ecco la lista completa in esclusiva:

10 febbraio 2023

Somebody I Used Know (Commedia Romantica

Die Hart (Action comedy)

a febbraio ritorna anche la UEFA Champions League con gli ottavi di finale.