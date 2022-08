Prime Video, settembre da urlo: film, serie TV e Il Signore degli Anelli

Prime Video è il servizio di streaming on demand offerto da Amazon. Si tratta di un’ottima piattaforma ricca di contenuti tra cui film, serie TV, docuserie, show e anche la UEFA Champions League. Ovviamente, ogni mese il catalogo si arricchisce di nuove novità.

Possiamo confermarvi che anche il mese di settembre 2022 sarà davvero ricco. Basti pensare che avremo un nuovo episodio ogni settimana della fortunata e attesissima serie TV de Il Signore degli Anelli. Un appuntamento che gli appassionati aspettano con ansia.

Ad ogni modo, sono tantissime le novità che presto saranno disponibili durante tutto il prossimo mese. Se ancora non lo hai fatto, puoi abbonarti ad Amazon Prime Video sfruttando il periodo di prova gratuito. Infatti, registrando un nuovo account avrai 30 giorni di contenuti gratis.

Prime Video: film e serie TV in arrivo a settembre 2022

Non solo Il Signore degli Anelli sarà la serie TV protagonista di settembre 2022 su Amazon Prime Video. Ci sono tanti nuovi titoli con esilaranti episodi che arriveranno lungo tutto il prossimo mese, per un calendario in continuo aggiornamento. Ecco la lista in anteprima ad oggi conosciuta:

21 settembre 2022 : Prisma;

: Prisma; 22 settembre 2022 : September Mornings (Stagione 2);

: September Mornings (Stagione 2); 23 settembre 2022 : A Private Affair;

: A Private Affair; 30 settembre 2022: Me contro Te – La Famiglia Reale.

Per quanto riguarda i film, invece, le certezze sono ancora poche in merito ai titoli confermati per settembre 2022. Tuttavia, ci sono già alcuni contenuti che sono sicuri e uno, invece, ancora da confermare. Ecco ciò che sappiamo finora, salvo sorprese dell’ultimo minuto:

16 settembre 2022 : Goodnight Mommy;

: Goodnight Mommy; 30 settembre 2022 : My Best Friend’s Exorcism;

: My Best Friend’s Exorcism; settembre 2022: After Ever Happy 4 (data da confermare).

Insomma, ci attende un Prime Video carico di sorprese anche a settembre 2022. Ovviamente, come già anticipato, si tratta di un primo elenco di film e serie TV programmate per uscire il prossimo mese. Quindi potrebbero esserci degli aggiornamenti con nuovi titoli e conferme.

Nel frattempo, se ancora non li hai visti tutti, puoi sempre terminare di guardare i contenenti usciti ad agosto 2022 su Amazon Prime Video. Ci sono film e serie TV davvero speciali che meritano la nostra attenzione prima che arrivino le prossime novità.

