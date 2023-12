Prime Video: preparati a un gennaio 2024 ricco di novità

Con Prime Video l’intrattenimento non manca mai. Preparati perché gennaio 2024 sarà ricco di novità Scopri tutti i titoli in arrivo a breve durante tutto il primo mese del nuovo anno. Ci saranno film e serie TV Amazon Original e tantissimi altri contenuti tra cui grandi classici. Inoltre, come sempre, le migliori partite della UEFA Champions League in diretta streaming. Abbonati subito attivando la prova gratuita di 30 giorni.

Prime Video: tutti i film in programma per gennaio 2024

Ecco l’elenco completo di tutti i film, originali e non, in programma per gennaio 2024 su Prime Video.

01 gennaio 2024

G.I. Joe – La vendetta

West Side Story

Harry, ti presento Sally…

Jurassic World

Venom

Easy Girl

Whiplash

Tutte le cose che non sai di lui

Il Nemico

10 gennaio 2024

Dobbiamo stare vicini

Gioco di ruolo

Kevin James: Irregardless

Tutte le serie TV e gli show in programma per gennaio 2024

Ecco l’elenco completo di tutte le serie TV e gli show, originali e non, in programma per gennaio 2024 su Prime Video.

01 gennaio 2024

Marry My Husband

Naruto: Shippuden | Stagione 3

I Cesaroni

Karaoke Night – Talenti Senza Vergogna

James May: Our Man in India | Stagione 3

Dragonball Z | Stagione 2

Gundam Ms 08th Team | Stagione 1

Gundam 0080: La guerra in tasca | Stagione 1

18 gennaio 2024

No Activity – Niente da segnalare

Drag Den with Manila Luzon: Retribution

Hazbin Hotel

Expats

Fairy Tail | Stagione 7

