Prime Video: ecco perché è un'ottima idea regalo per Natale

Se non sai cosa regalare a Natale e ti trovi in difficoltà perché ciò che ordinerai non arriverà mai prima del 25 dicembre non disperare. Infatti, c’è una soluzione fantastica che ti costa veramente poco, ma che è capace di rendere davvero felice chi la riceverà in regalo. Stiamo parlando di Prime Video.

Si tratta della piattaforma di streaming live e on demand gestita da Amazon, il colosso dello shopping online. Il vantaggio è che il suo ricco catalogo soddisfa i gusti di chiunque. Film, serie TV, docuserie, show e anche la UEFA Champions League. Cosa chiedere di meglio?

Questa idea regalo è fantastica e ti permette anche di risparmiare rispetto ad altre idee più costose. Utile, completa ed efficace, saprà rendere felice chiunque. Iscriviti ora a Prime Video. Con soli 49,90 euro regalerai un abbonamento annuale a tutti i contenuti della piattaforma.

Ricordati però che non dovrai inserire il tuo account Amazon. Dovrai invece crearne uno per l’occasione da fornire poi alla persona a cui vuoi regalare Prime Video. Incluso nell’iscrizione c’è anche un mese di prova gratuito di tutti i servizi offerti da questo pacchetto. In alternativa puoi regalare un Buono Amazon Digitale di pari valore.

Con Prime Video non regali solo streaming, ma tantissimi vantaggi

L’altro vantaggio che deriva dallo scegliere Prime Video come regalo di Natale riguarda i tantissimi vantaggi che avrà chi lo riceve. Infatti, non si tratta solo di contenuti streaming dalla bellissima piattaforma proprietaria.

Diventare un cliente Prime apre a un mondo di benefici incredibili e imperdibili. Ad esempio, sarà possibile accedere a sconti esclusivi insieme a tutte le iniziative più importanti come Black Friday, Cyber Monday, Sconti di Primavera, Prime Day e tanto altro.

Su oltre 2 milioni di articoli è inclusa la consegna gratuita in 1 o 2 giorni. Anche il reso è sempre gratuito. Inoltre, ci sono anche Amazon Music, con oltre 2 milioni di brani musicali disponibili all’ascolto gratuitamente e senza pubblicità, e Audible, con tantissimi audiolibri e podcast.

