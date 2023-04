Prime Video: tutte le novità in arrivo a maggio 2023

Prime Video è una delle piattaforme di streaming live e on demand più amate e apprezzate dagli utenti. Sarà il suo ricco catalogo di contenuti, i vantaggi inclusi quando diventi un abbonato Prime, la qualità delle proposte da vedere e tanto altro, ma questo è un servizio particolarmente seguito. Se ancora non lo hai fatto, abbonati gratis per 30 giorni.

Prime Video: film e serie TV in arrivo a maggio 2023

1 Maggio 2023

Amistad (1997)

Babe (1995)

Babe: Pig In The City (1998)

Babel (2006)

A Beautiful Mind (2002)

Beavis and Butt-Head Do America (1996)

Biker Boyz (2003)

Bill & Ted’s Excellent Adventure (1989)

Blue Crush (2002)

Blue Crush 2 (2011)

Bound (1996)

Bridget Jones: The Edge Of Reason (2004)

Bridget Jones’s Baby (2016)

Carrie (2002)

Coneheads (1993)

Dallas Buyers Club (2013)

Daniel Tiger’s Neighborhood: You Are Special, Daniel

Tiger! (2012)

Daniel Visits A New Neighborhood (2022)

Darkest Hour (2017)

Dinner for Schmucks (2010)

Drillbit Taylor (2008)

Europa Report (2013)

Failure to Launch (2006)

Fatal Attraction (1987)

Fletch (1985)

Fletch Lives (1989)

Forgetting Sarah Marshall (2008)

Get Him to the Greek (2010)

Ghost Town (2008)

Gunfight at the O.K. Corral (1957)

Hamburger Hill (1987)

Hard Eight (1997)

Harold & Kumar Go to White Castle (2004)

Howard the Duck (1986)

I Am Not Your Negro (2017)

Identity Thief (2013)

Invasion of the Body Snatchers (1956)

Kung Fu Hustle (2005)

Leap Year (2010)

Madagascar (2005)

Madagascar 3: Europe’s Most Wanted (2012)

Mamma Mia! (2008)

Meet Joe Black (1998)

Memoirs of a Geisha (2005)

Moonrise Kingdom (2012)

Nutty Professor II: The Klumps (2000)

Patriot Games (1992)

Reminiscence (2021)

Rise: Blood Hunter (2007)

Rumble In The Bronx (1996)

Safe House (2012)

Saving Face (2005)

Shutter Island (2010)

Space Jam (1996)

The Adventures of Tintin (2011)

The Black Stallion (1979)

The Doors (1991)

The Front Page (1974)

The Heartbreak Kid (2007)

The Nutty Professor (1996)

The Quiet Man (1952)

The Rundown (2003)

The Shootist (1976)

The Terminal (2004)

The Wiz (1978)

Thelma & Louise (1991)

They Might Be Giants (1971)

Three Days of the Condor (1975)

True Grit (2010)

Virtuosity (1995)

We Were Soldiers (2002)

2 Maggio 2023

Jimmy O. Yang: Guess How Much? (2023)

5 Maggio 2023

¡Hasta la Madre! del día de las madres (2023)

Tommy Little: Pretty Fly for a Dickhead (2023)

Till (2022)

Academy of Country Music Awards show (2023)

Zarna Garg: One in a Billion (2023)

The Ferragnez – The Series season 2 (2023)

She Said (2022)

Three Thousand Years of Longing (2022)

Hohlbeins’ – The Gryphon (2023)

Violent Night (2022)

Top Five (2014)

Hot Pursuit (2015)

Accesso anche dall’estero

Se ti trovi all’estero per lavoro o piacere sappi che potrai comunque accedere a Prime Video. Infatti, viaggiando all’interno dell’Unione Europea avrai accesso agli stessi titoli normalmente disponibili nel tuo Paese di residenza. Questo grazie al Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera. Se invece viaggi al di fuori dell’Unione Europea le cose possono cambiare.

Praticamente avrai la possibilità di scaricare e riprodurre in streaming solo i titoli Amazon Original oltre a quelli disponibili nel Paese dove ti trovi. Perciò, come spiegato da Amazon, “quando ti trovi al di fuori del tuo Paese di residenza, la selezione di titoli che puoi riprodurre in streaming su Prime Video potrebbe cambiare“.

