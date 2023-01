Prime Video fa le scarpe a Netflix: sorpasso in arrivo?

Una notizia bomba è arrivata in questi giorni dalla guida allo streaming JastWatch. Secondo il suo ultimo studio, Prime Video nel 2022 ha superato Netflix facendogli le scarpe. In pratica, è ora leader nel mercato dell’intrattenimento streaming.

La cosa ancora più sorprendente è che questo traguardo lo ha raggiunto negli Stati Uniti. Una notizia incredibile che, ancora una volta, dimostra quanto Netflix stia vivendo un momento particolarmente difficile.

Infatti, proprio durante lo scorso anno, il colosso dello streaming statunitense ha perso milioni di abbonati. Da qui la decisione di introdurre un piano Netflix con pubblicità che però, a dirla tutta, non sembra riscuotere il successo sperato.

Secondo quanto dichiarato da JustWatch nel suo ultimo report “Prime Video è ora il leader del mercato SVOD negli Stati Uniti e ora detiene un vantaggio dell’1% su Netflix“. I dati pubblicati sul suo sito ufficiale mostrano proprio questo.

Prime Video piace sempre di più e batte tutti

Ormai è chiaro che Prime Video piace molto e a molti utenti di tutto il mondo. Si tratta di una soluzione streaming intelligente perché, oltre a dare accesso a tantissimi contenuti tra cui film, serie TV, docuserie, show e – in Italia – anche la UEFA Champions League, abbina tutti i vantaggi Prime.

Questi ultimi riguardano proprio la piattaforma e-Commerce di Amazon. Sostanzialmente chi si abbona a Prime ottiene una moltitudine di benefici davvero interessanti e, soprattutto, utili per acquisti online, intrattenimento, sconti e molto altro.

Consegna e reso sono sempre gratuiti. Si ha accesso a tantissimi prezzi e iniziative, come Prime Day e Black Friday, particolarmente vantaggiosi ed esclusivi per i clienti Prime. C’è Prime Video con tutti i contenuti streaming live e on demand disponibili sulla piattaforma.

Senza parlare poi di Amazon Music, Audible, Buoni Amazon per gli iscritti e così via. Insomma, Netflix ha ancora molto a cui pensare e qualche strategia innovativa da mettere in campo se vuole risalire la china e tornare ai bei tempi.

Il mondo dello streaming è in crisi

Bisogna però precisare che il mondo dello streaming è in crisi. Non si tratta solo di Netflix, ma anche HBO Max, dopo l’ultima decisione, sembra avere qualche difficoltà. Infatti, tutti gli spettatori e abbonati a questa piattaforma sono rimasti scioccati dalla scelta di accantonare Batgirl.

Questo film era già stato completato, ma non sarà più pubblicato a catalogo. Inoltre, tantissimi altri contenuti in massa sono usciti di netto dal suo servizio. Di contro, Prime Video continua a incrementare contenuti e servizi con nuovi film, serie TV ed eventi sportivi. Tra l’altro, il primo mese è gratis.

