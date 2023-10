Prime Day: Star Wars Jedi Survivor in OTTIMO SCONTO (-21%)

Per gli appassionati di Guerre Stellari, la Festa delle Offerte Prime è subito una grande occasione da non farsi scappare. Star Wars Jedi Survivor è in offerta infatti a soli 44,99 euro invece di 79,99 in entrambe le versioni del gioco: PlayStation 5 e Xbox Series X.

Scegli la tua console preferita e inizia subito a giocare: ricorda che per usufruire dell’offerta è necessario essere abbonati Amazon Prime. Puoi iscriverti gratis per 30 giorni.

Star Wars Jedi Survivor in offerta

In Star Wars Jedi Survivor, riprenderai il controllo di Cal Kestis, ma questa volta non sei più un padawan. Dopo gli eventi di Star Wars Jedi: Fallen Order, Cal è cresciuto ed è diventato un potente cavaliere Jedi. Questo gioco ti offre l’opportunità di vivere l’evoluzione del personaggio in una storia avvincente e ricca di dettagli.

Sarai entusiasta di sapere che Star Wars Jedi Survivor porta il sistema di combattimento cinematografico a un livello superiore. Potrai sfoggiare nuove abilità della forza e scoprire stili di combattimento con la spada laser ancora più emozionanti. Sarà come essere nel bel mezzo di un vero duello con i Sith.

Se c’è una cosa che Star Wars sa fare bene, è creare mondi fantastici e avvincenti. In questo titolo avrai l’opportunità di esplorare nuovi pianeti e affrontare sfide uniche in ogni angolo della galassia. Ogni pianeta ha i suoi biomi, nemici e misteri da scoprire. Sarai in grado di sopravvivere alle insidie di questi mondi lontani?

La tua avventura non si limita alla forza. Potrai padroneggiare nuove tecniche, equipaggiamenti e abilità che cambieranno radicalmente il modo in cui esplori, combatti e ti muovi. Sarai in grado di personalizzare il tuo stile di gioco e diventare un vero maestro Jedi.

Star Wars Jedi Survivor

