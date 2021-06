Lo starter kit composto da 9 pezzi di Nanoleaf è in promozione su Amazon ad appena €149,99. Le offerte del Prime Day rendono il prezzo di listino più conveniente grazie a un ribasso del 25% che corrisponde a uno sconto effettivo di €50.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia e operate in circa 48 ore.

Nanoleaf: perché approfittare della offerta del Prime Day

Il sistema d'illuminazione firmato Nanoleaf è uno dei più ambiti dagli utenti di tutto il mondo. Disponibile in forma triangolare e in un set da 9 pezzi, oggi può essere acquistato a un prezzo speciale che difficilmente può essere ritrovato online.

Attraverso i vari attacchi presenti sul pannello posteriore di questi dispositivi, è possibile creare delle combinazioni di luce pazzesche che finiscono con il rappresentare un vero e proprio elemento di design all'interno delle abitazioni.

In particolar modo, i pannelli luminosi sono touch reactive cioè dispongono di una tecnologia d'illuminazione intelligente. Tra di loro i vari moduli si connettono mediante il connect+ e danno vita a mosaici di luce innovativi e unici.

Toccando la loro superficie, i pannelli rispondono alla pressione riuscendo a garantire anche effetti luminosi interattivi. Se impostata la modalità rhythm module, invece, la luce si sincronizza automaticamente con la musica ascoltata così da fornire un'esperienza visiva aggiuntiva alla riproduzione in corso.

In totale sono presenti 16 milioni di colori che vantano una temperatura variabile tra i 1200 e i 6500 k.

L'installazione sulla parete avviene senza alcun tipo di chiodo in quanto incluso in confezione in nastro di montaggio specifico. La gestione, invece, può avvenire mediante lo Smartphone con applicazione dedicata sia per Android che iOS o ancora sfruttando i comandi vocali con Apple homekit, Amazon Alexa o Google Assistant.

Lo starter kit di Nanoleaf è acquistabile su Amazon a soli €149,99. Approfitta dell'offerta Prime Day e ricevilo in soli 48 ore. L'acquisto può essere anche rateizzato a tasso zero mediante il programma CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home