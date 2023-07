Prime Day 2023: tutti gli smartphone OPPO in offerta

Fare affari non è mai stato così semplice e se tu sei in vena di acquistare proprio oggi il tuo smartphone perfetto, sappi che da qualche minuto a questa parte hai l’occasione che fa al caso tuo. Grazie all’inizio dei Prime Day 2023 su Amazon sono andati in offerta tantissimi modelli ma tra tutti quanti spiccano proprio quelli che appartengono a OPPO.

Non ti preoccupare perché ce n’è praticamente per tutte le tasche quindi sia che tu abbia un budget ristretto che più elevato, troverai sicuramente la soluzione che farà al caso tuo. Non perdere tempo perché è vero, gli sconti dureranno due giorni, ma le scorte sono limitate quindi potrebbero finire in vista di questi sconti pazzi.

Collegati immediatamente su Amazon e completa il tuo acquisto con zero costi aggiuntivi grazie anche alle spedizioni Prime che ti permettono di ricevere il tuo pacco a casa in quattro e quattr’otto.

OPPO MANIA: tutti gli smartphone in offerta al Prime Day 2023

Sono tantissimi gli smartphone in offerta al Prime Day 2023, ma se vuoi acquistare un dispositivo che non costi quanto uno stipendio intero ma che ti offra comunque una qualità eccezionale non puoi che affidarti ad OPPO.

Senza perdere ulteriore tempo ti dico subito che modelli in offerta più interessanti sono proprio questi:

OPPO Find X5 Pro è il tuo compagno ideale per la fotografia con una tripla fotocamera AI. Con un display da 6,7″ a refresh rate di 120Hz, godrai di immagini e video fluidi. Con una batteria da 5000mAh e 12GB di RAM + 256GB di ROM hai anche una potenza e spazio sufficiente per tutte le tue esigenze. Il design elegante in colore nero Glaze Black completa l’esperienza.

In vendita su Amazon a soli 799€ con un ribasso del 38%.

L’OPPO A54s è uno smartphone versatile con una tripla fotocamera AI da 50+2+2 MP, che ti consente di scattare foto nitide e vivaci. Con un display da 6,52″ HD+ a refresh rate di 60Hz, potrai goderti una visualizzazione fluida. La batteria da 5000mAh con tecnologia SuperVOOC e il risparmio energetico ti garantiranno una lunga durata.

In vendita su Amazon a soli 159,99€ con uno sconto del 30%.

L’OPPO A16 è uno smartphone affidabile con una tripla fotocamera I.A. da 13+2+2MP, che cattura foto dettagliate e nitide. Il display da 6,52″ con refresh rate di 60Hz offre una visualizzazione piacevole. La batteria da 5000mAh con ricarica rapida 10W garantisce una lunga durata..

In vendita su Amazon a soli 119,99€ con un ribasso del 25%.

L‘OPPO Find X5 è uno smartphone all’avanguardia con una potente tripla fotocamera AI da 50+50+13MP, che offre scatti straordinariamente dettagliati. Il display da 6,55″ Amoled FHD+ con refresh rate di 120Hz garantisce una visualizzazione fluida. Con una batteria da 4800mAh, 8GB di RAM + 256GB di ROM e il sistema operativo Android 12, hai spazio e potenza sufficienti per soddisfare tutte le tue esigenze.

In vendita su Amazon a 529€ con uno sconto del 47%.

L’OPPO Reno6 Pro 5G è uno smartphone potente con processore Qualcomm 870. Il display da 6,55″ FHD+ AMOLED con refresh rate di 90Hz offre una visualizzazione fluida. La quad camera da 50+16+13+2MP cattura immagini dettagliate. La batteria da 4500mAh, il supporto Dual SIM e il cavo dati Tipo-C inclusi completano l’esperienza.

In vendita su Amazon a soli 399€ con uno sconto del 50%.

OPPO A98 5G Smartphone combina eleganza e potenza. Cattura foto dettagliate con la tripla fotocamera da 64MP e scatta selfie di alta qualità grazie alla fotocamera frontale da 32MP. La resistenza all’acqua IPX4, il supporto auto e il design elegante in colore Dreamy Blue completano l’esperienza. Versione italiana.

In vendita su Amazon a soli 349€ con uno sconto del 22%.

L’OPPO A57s è uno smartphone versatile che unisce prestazioni affidabili e funzioni fotografiche avanzate. Cattura immagini dettagliate con la doppia fotocamera AI da 50+2MP. Goditi un’esperienza di visualizzazione vivida grazie al display da 6,56″ LCD con refresh rate di 60Hz. La batteria da 5000mAh ti offre un’autonomia duratura.

In vendita su Amazon a soli 169€ con uno sconto del 27%

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.