Prime Day 2023: tutti gli smartphone OnePlus in offerta

Amazon dà il via alle offerte del Prime Day 2023: quest’anno uno dei protagonisti dell’iniziativa è OnePlus che con la sua gamma di smartphone mette a disposizione tantissime occasioni per acquistare uno smartphone a prezzo ridotto. In sconto c’è il top di gamma OnePlus 11 oltre all’ottimo OnePlus 10T. Offerte disponibili anche per One Plus 10 Pro e per i mid-range Nord 2T e Nord CE 3 Lite. Ecco le offerte:

OnePlus 11: il top di gamma è scontato a 779 euro

Il OnePlus 11 è il protagonista del Prime Day su Amazon: la versione 8+128 GB dello smartphone è disponibile al prezzo scontato di 729 euro invece di 849 euro mentre la variante con 16+256 GB viene ora proposta al prezzo scontato di 829 euro invece di 919 euro.

Per entrambe le versioni dello smartphone, c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, garanzia di prestazioni al top. Tra le specifiche c’è anche un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz e una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 100 W.

OnePlus 10T: è il best buy del Prime Day a 579 euro

La fascia media ha un nuovo protagonista: si tratta di OnePlus 10T che, in occasione del Prime Day, è disponibile al prezzo scontato di 590 euro per la variante con 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Da notare, inoltre, che la versione 16+256 GB è ora proposta al prezzo di 579 euro invece di 819 euro.

Per tutte le versioni dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus a garantire prestazioni ottimali. Tra le specifiche c’è spazio anche per un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz e per una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 150 W.

Occhio anche a OnePlus 10 Pro. Lo smartphone con Snapdragon 8 Gen 1, infatti, è ora disponibile a 608 euro per la variante con 8 GB di RAM e 128 GB di storage mentre la versione con 12 GB di RAM e 256 GB di storage costa 799 euro. L’offerta è disponibile di seguito.

OnePlus Nord 2T e Nord 3 CE Lite: gli smartphone giusti per chi vuole spendere poco

Al Prime Day c’è spazio anche per il OnePlus Nord 2T, riferimento della fascia media della gamma OnePlus. Lo smartphone viene ora proposto al prezzo scontato di 368 euro invece di 409 euro per la variante da 8 GB di RAM e 128 GB di storage mentre la versione da 12 GB di RAM e 256 GB di storage costa 399 euro invece di 509 euro.

Da segnalare anche l’offerta per l’entry level OnePlus Nord CE 3 Lite disponibile al prezzo scontato di 249 euro invece di 329 euro nella variante con 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage abbinati al SoC Qualcomm Snapdragon 695 e ad un display da 6,7 pollici con pannello AMOLED e risoluzione Full HD.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.