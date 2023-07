Prime Day 2023 SHOCK: PlayStation 5 in offerta con 70 euro di sconto

Il Prime Day 2023 è arrivato e gli appassionati di videogiochi non possono non approfittare delle incredibili offerte in arrivo. E se stavi aspettando questo giorno per mettere le mani sulla PlayStation 5, allora ti anticipiamo che hai fatto la mossa giusta.

A partire da oggi, fino a domani, puoi acquistare il bundle esclusivo che include la PlayStation 5 Standard Edition con una copia digitale di Final Fantasy XVI a soli 549,99 euro, invece di 619,99 euro. È un’occasione imperdibile per entrare nel mondo della next-gen gaming con stile, risparmio e un gioco straordinario.

PlayStation 5 con Final Fantasy XVI: i Prime Day 2023 ti fanno un regalo

Parliamo dunque del bundle che include Final Fantasy XVI, il nuovo atteso capitolo della serie che con uno scenario fantasy oscuro e una narrazione grintosa, ti permette di immergerti in un mondo di conflitti tra nazioni e scontri tra potenti Dominanti ed Eikon.

Grazie alle battaglie epiche e all’azione eikonica, avrai l’opportunità di sperimentare un combattimento d’azione dinamico come mai prima d’ora. Scoprirai una storia coinvolgente e potrai avventurarti in un regno sbalorditivo in questo attesissimo capitolo della serie Final Fantasy.

Acquistando il bundle durante i Prime Day, non solo otterrai Final Fantasy XVI, ma potrai anche goderti la potenza della PlayStation 5. Con grafica incredibile e funzionalità di nuova generazione, la PS5 ti offrirà un’esperienza di gioco senza precedenti. Approfitta del supporto per feedback tattile, dei trigger adattivi e della tecnologia audio 3DRay Tracing per un coinvolgimento totale nel mondo di gioco. Ogni raggio di luce è simulato individualmente, creando effetti di ombre e riflessi ultra realistici sui giochi compatibili.

Grazie all’uscita a 120 Hz e al supporto fino a 120 FPS, potrai goderti un gameplay fluido e mozzafiato con frame rate elevati per i giochi compatibili. La tecnologia HDR, inoltre, ti farà immergere in una gamma di colori vivaci e realistici, rendendo i giochi ancora più coinvolgenti e spettacolari su una TV HDR.

Ricorda, l’offerta del bundle PlayStation 5 con Final Fantasy XVI è valida solo durante i Prime Day, dall’11 al 12 luglio. Questa è un’opportunità unica per entrare nel mondo del gaming next-gen con una console di ultima generazione e uno dei titoli più attesi. Con uno sconto di 70 euro, pagherai solo 549,99 euro anziché 619,99 euro. Assicurati di essere un utente Prime per approfittarne.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.