Prime Day 2023: Roborock S7 Pro Ultra, il robot che trasforma la casa

Mettiti seduto, goditi il relax, non sprecare una goccia di sudore: una volta che acquisti un prodotto come Roborock S7 Pro Ultra non puoi fare che questo. Pavimenti non solo aspirati ma anche puliti e sai cosa? Quando finisce non ti preoccupare: si pulisce da solo.

Praticamente come aver assoldato un maggiordomo in casa. Grazie ai Prime Day 2023 hai un piccolo sconto di cui non fare a meno. Sappi che si tratta di un investimento ma se vuoi un prodotto del genere, qua stiamo parlando di TOP di gamma del settore. Collegati su Amazon e completa l’acquisto con 799€ invece di 849€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Roborock S7 Pro Ultra: il robot che fa tutto da solo

Un vero gioiello e pieno di tecnologie diverse. Roborock S7 Pro Ultra non costa tanto per caso ma perché nel suo settore è uno dei migliori e non ne sbaglia mai una. Oltre ad arrivare con stazione di ricarica che funziona anche come stazione di scarico e riempimento, questo robot aspirapolvere integra al suo interno tecnologie innovative.

Si muove per casa come se avesse occhi propri e non si incastra né si imbatte in ostacoli. Grazie alla navigazione con mappatura 3D questo e altro. Inoltre ti permette di avere una mappa sull’applicazione del telefono grazie alla quali puoi gestire come organizzare le pulizie.

In merito a questa ultima informazioni, ti faccio sapere che lo gestisci da smartphone o con la voce grazie alla compatibilità sia con Amazon Alexa che con Google Assistant. Programmalo e lascialo pulire casa mentre tu sei a lavoro o fuori per svago.

Con 3000 passaggi al minuto di pulizia sonica hai risultati straordinari su qualunque genere di superficie.

Non te lo fare ripetere, fatti questo regalo unico. Acquista Roborock S7 Pro Ultra su Amazon grazie ai Prime Day 2023: risparmia e portalo a casa con 799€.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.