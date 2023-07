Prime Day 2023: migliori auricolari in offerta

Hai aspettato il Prime Day 2023 per acquistare degli auricolari wireless di ottima qualità a buon prezzo? Bene allora questa volta l’attesa varrà l’acquisto. Dato che di cuffiette Bluetooth ce ne sono veramente tante abbiamo pensato di selezionare 5 modelli imperdibili. Quelli che secondo noi hanno il migliore rapporto qualità prezzo. Dato che probabilmente alcuni di questi modelli potresti già conoscerli te li elenchiamo qui sotto così puoi completare in fretta l’acquisto e non rischiare che l’offerta svanisca.

Prime Day 2023: i migliori 5 auricolari wireless in sconto

Le prime che ci sentiamo di consigliarti sono le Realme Buds Air 3 Neo. Molto economiche ma non sacrificano la qualità. Sono impermeabili con certificazione di grado IPX5 e hanno la cancellazione del rumore per chiamate perfette. Le puoi avere ad appena 24,99 euro, invece che 39,99 euro.

Sulla stessa linea di prezzo ci sono le JVC Gumy Mini, che si distinguono per la loro leggerezza. Quando le metti alle orecchie praticamente sono invisibili. Godono di un ottimo suono e le potrai avere in tantissime colorazioni. Mettile nel carrello a soli 24,99 euro, invece che 34,99 euro.

Non potevano certo mancare le mitiche JBL Wave 300 TWS che oggi puoi avere a soli 55,99 euro, invece che 99,99 euro grazie allo sconto del 50%. Questi auricolari detengono certamente il rapporto qualità prezzo migliore in questa lista. Sono comode, leggere e garantiscono fino a 26 ore di autonomia.

Se sei un amante dello sport allora devi acquistare JLab Epic Air Sport che, grazie al gancetto di cui sono dotate, si mantengo perfettamente stabili alle orecchie anche quando sei in movimento. Sono dotate della cancellazione del rumore, sono ovviamente resistente all’acqua con certificazione di grado IP66 e hanno un’autonomia di ben 15 ore con una singola ricarica. Acquistale su Amazon a soli 79,99 euro, invece che 119,99 euro.

L’ultimo modello che doveva sicuramente esserci sono le Sony WF-1000XM4. La loro particolare caratteristica è sicuramente il design leggero, la cancellazione del rumore e un microfono incorporato per chiamate perfette. Godono della connessione multipoint che ti permette di passare da un dispositivo all’altro in modo semplicissimo. E hanno una batteria in grado di durare per 16 ore consecutive. Sono tue a soli 149 euro, invece che 280 euro, con uno sconto di 20 euro al momento dell’acquisto.

Ora che sei arrivato alla fine di questa lista avrai sicuramente le idee più chiare. Ti abbiamo segnalato quelle che secondo noi sono i 5 auricolari wireless migliori che puoi trovare in queste offerte Prime Day 2023. Ti ricordiamo anche che se completi l’ordine subito li riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

