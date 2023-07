Prime Day 2023: le migliori offerte tech della prima giornata

Il Prime Day Amazon 2023 è finalmente arrivato. Questo evento, insieme al Black Friday, rappresenta uno dei momenti di vendita più importanti dell’anno, offrendoti l’opportunità di risparmiare notevolmente su una vasta gamma dei migliori dispositivi presenti sul mercato. Da smartphone a appendiabiti, tutto sarà in offerta su Amazon. Sappiamo però che potresti non avere il tempo di esaminare le migliaia di offerte disponibili, per questo abbiamo selezionato per te quelle che riteniamo le migliori del Prime Day Amazon 2023.

Un aspetto peculiare del Prime Day è che devi essere un membro Prime di Amazon per accedere a molte delle offerte. Se non sei ancora iscritto, potresti avere la possibilità di ottenere una prova gratuita di 30 giorni. Questo ti permetterà di sfruttare tutte le migliori offerte del Prime Day, godere dei numerosi vantaggi dell’iscrizione Prime, e cancellare l’iscrizione prima della fine del periodo di prova.

Le offerte più allettanti del Prime Day Amazon 2023

Oggi sono state lanciate migliaia di offerte, ma alcune sono decisamente più vantaggiose di altre. Ci concentreremo sulle migliori riduzioni di prezzo per i dispositivi più ricercati nelle seguenti quattro categorie.

Smartphone

L’acquisto di un nuovo smartphone rappresenta una delle spese più importanti per molte persone, e il Prime Day è il momento ideale per farlo. Con sconti su quasi tutti i modelli di punta dei migliori marchi disponibili oggi, avrai l’opportunità di acquistare uno smartphone di fascia alta ad un prezzo conveniente.

Ecco le scelte dalle offerte per smartphone di oggi.

Cuffie e Auricolari

I progressi fatti nella tecnologia delle cuffie e auricolari negli ultimi anni sono paralleli solo all’aumento dei prezzi al dettaglio di questa tecnologia audio. Con alcune delle migliori cuffie sul mercato che vengono vendute a prezzi che possono raggiungere i 400 euro, un’offerta del Prime Day per le tue prossime cuffie o auricolari rappresenta un’opportunità da non perdere.

Tablet

I tablet sono diventati così potenti da poter sostituire il vostro portatile. Vogliamo assicurarci che siate a conoscenza dei migliori sconti disponibili in occasione del Prime Day. Abbiamo individuato una serie di offerte allettanti per i tablet, che includono alcuni dei dispositivi più performanti di marchi di punta come Apple e Samsung.

Smartwatch e Smartband

Una volta completati gli acquisti per il tuo ecosistema tecnologico, il Prime Day rappresenta l’occasione ideale per aggiungere al tuo polso uno smartwatch o un fitness tracker alla moda, per vivere al meglio l’estate. Di seguito, troverai alcune delle offerte più vantaggiose che abbiamo individuato fino ad ora per gli smartwatch e smartband.

Queste sono le offerte che abbiamo selezionato come le nostre preferite per il Prime Day 2023. Vi invitiamo a tornare su questa pagina durante tutto il periodo dei saldi per scoprire le offerte più rilevanti nel campo della tecnologia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.