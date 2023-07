Prime Day 2023: gli smartwatch Garmin in offerta

Approfitta anche tu di queste offerte in esclusiva per il Prime Day 2023 e mettiti al polso un Garmin, uno dei migliori smartwatch sul mercato. Di modelli ovviamente ce ne sono molti ma ne abbiamo selezionati 4 in esclusiva che secondo noi sono i migliori in questo momento. Dato che le offerte scadono in fretta ti faccio subito un elenco qui sotto in modo che puoi immediatamente selezionarne uno e metterlo nel tuo carrello per bloccare il prezzo

Prime Day 2023: i 4 migliori Garmin in offerta nel dettaglio

Andando in ordine di prezzo proviamo il bellissimo e versatile Garmin Venu Sq 2 Music, con display AMOLED da 1,4 pollici, GPS integrato e oltre 25 applicazioni per lo sport e il fitness. Come dice il nome stesso avrai la possibilità di ascoltare la musica collegando direttamente delle cuffiette al tuo smartwatch. Lo puoi avere a soli 209,90 euro, invece che 299,99 euro.

Garmin Forerunner 255 invece è perfetto per gli amanti della corsa. Infatti è dotato di un’applicazione particolareggiata che ti permetterà di allenarti sulla 5 km, 10 km e 21 km. Anche in questo caso avrai GPS integrato per tracciare i due percorsi in modo preciso e un display rotondo con cassa da 46 mm. È tuo a soli 259,90 euro, invece che 349,99 euro.

Il terzo modello che portiamo la tua attenzione è il fantastico Garmin Instinct 2 Solar che come dice il nome è in grado di ricaricarsi addirittura con la luce solare. Avrai più di 30 applicazioni disponibili per lo sport, perfettamente visibili in un display molto robusto da 45 mm. Oltre a monitorare lo stato di salute potrai anche pagare direttamente dallo smartwatch. Puoi metterlo nel tuo carrello a soli 269,90 euro, invece che 399,99 euro.

Se poi non vuoi proprio fare rinunce e vuoi avere il meglio del meglio, allora Garmin Fenix 7X Solar è il tuo smartwatch. Anche lui come suo predecessore più economico ha la capacità di ricaricarsi col sole e quindi avrai una batteria praticamente infinita. Pesa pochissimo, è molto robusto ed è impermeabile fino a 100 m di profondità. Un vero portento. Lo puoi acquistare a soli 599,90 euro, invece che 849,99 euro.

