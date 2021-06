Samsung Galaxy M12 4G è in offerta ad appena €159,00 su Amazon. Il Prime Day 2021 apporta un ribasso del 20% che corrisponde a uno sconto effettivo di €40, il quale rende l'acquisto un vero e proprio affare.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

La scena del Prime Day 2021 viene rubata da Samsung Galaxy M12

Samsung Galaxy M12 è disponibile in colorazione Light Blue. Appartenente alla fascia di smartphone economica, questo dispositivo presenta delle caratteristiche di rilievo che lo fanno apparire come una valida alternativa d'acquisto se si è in cerca di un nuovo smartphone.

Il suo display è un infinity-V con ampiezza di 6,5 pollici che ti consente di guardare video e programmi in streaming in modo ottimizzato. La risoluzione è infatti HD + e viene aiutata dal rapporto 20:9 e da un rapporto schermo tale da rendere l'esperienza ancora più immersiva.

Nel suo cuore troviamo un processore octa core che viene affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per prestazioni dinamiche e veloci. La memoria, inoltre, a tua occorrenza può essere espanda fino a un massimo di 1 TB utilizzando una semplice MicroSD.

Tra le caratteristiche di spicco c'è la fotocamera che ti consente di scattare delle foto pazzesche e dei selfie ancora più fantastici. In particolar modo dietro troviamo 4 obiettivi dove il sensore principale è da 48 megapixel mentre frontalmente è installata una lente da 8 megapixel.

La batteria è un altro asso nella manica di questo smartphone dato che ha un valore tipico di 5000 mAh e ti assicura un'autonomia tale da arrivare fino al giorno dopo. La ricarica, invece, avviene mediante modalità rapida attiva da 15W.

Samsung Galaxy M12 4G è acquistabile su Amazon a soli €159,00 grazie alle offerte del Prime Day 2021. Puoi decidere di pagarlo in un'unica soluzione o accedere al programma a rate a tasso zero CreditLine di Confidis in fase di checkout.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

