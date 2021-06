Gli auricolari SoundPeats sono in offerta lampo su Amazon a soli €28,88. Il ribasso del 45% rende prezzo di listino più conveniente mediante uno sconto effettivo di €24,11 che è da attribuire al Prime Day 2021.

Le spedizioni sono operate in pochi giorni e sono ovviamente gratuite su tutto il territorio italiano.

SoundPeats cavalca il Prime Day 2021: cosa sapere su queste wearable

Gli auricolari Bluetooth firmati SoundPeats sono dei dispositivi molto amati dagli utenti. Con centinaia di recensioni positive, ti permettono di ascoltare la musica come meglio credi e soprattutto con una qualità così alta che difficilmente può essere trovata altrove.

Disponibili in questa colorazione nera, ti permettono d'indossarle ovunque tu vada senza difficoltà e soprattutto senza alcuna restrizione. La loro struttura, infatti, è stata appositamente studiata per poter conferire stabilità e soprattutto risultare comoda dopo diverse ore di utilizzo. Non è un mistero che puoi utilizzare queste wearable anche durante i tuoi allenamenti sportivi.

Al loro interno è presente un chipset Qualcomm che garantisce alla connessione una velocità altissima e a bassa latenza per un'esperienza sempre degna di nota. Per quanto riguarda gli altoparlanti, invece, puoi trovarne uno doppio dinamico che è stato placcato in titanio per un'esperienza multimediale straordinaria.

Non mancano i microfoni che sono in totale 4 e vantano la cancellazione del rumore per chiamate chiare e nitide, i controlli Smart touch e una batteria che assicura fino a 30 ore di riproduzione e che viene alimentata dalla ricarica rapida di tipo C.

Puoi acquistare gli auricolari wireless SoundPeats su Amazon ad appena €28,88. Affrettati perché oltre a essere un'esclusiva Prime Day 2021 si tratta anche di un'offerta lampo con pezzi limitatissimi: già la metà è stata richiesta da altri clienti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

