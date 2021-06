Le offerte del Prime Day 2021 stanno spopolando sul web. Numerosi affari sono già stati conclusi da migliaia di utenti ma non è ancora arrivata l'ora di posare il portafogli. Nonostante siano molte altre le categorie di maggior interesse, quella dei gadget tecnologici non è da ignorare perché comprende al suo interno delle offerte pazzesche che potrebbero rivoluzionare la propria giornata. A meno di €10, in particolare, sono disponibili cinque prodotti da prendere assolutamente in considerazione.

Ovviamente sono tutti disponibili per la spedizione gratuite sul territorio italiano.

Striscia luminosa LED

La striscia LED luminosa è un acquisto perfetto per il proprio armadio. Scegliere i vestiti al buio non sarà più una scusa plausibile per coloro che la mattina hanno poco voglia d'indossare qualcosa di diverso dal proprio pigiama. Con una lunghezza di un metro e 30, la luce è di tipo freddo per la migliore delle illuminazioni. Inoltre incluso in confezione vi è un compito sensore di movimento che rileva automaticamente l'apertura delle ante dell'armadio così da non dover premere eventuali interruttori. PS: può essere installata anche in diversi spazi della casa.

Il prezzo finale di questo gadget tecnologico è di €8,99 su Amazon.

Lente d'ingrandimento per smartphone Prime Day

Il tuo oculista ti ha suggerito di non smettere di guardare film streaming sullo smartphone? Risparmia i soldi per un tablet e acquista la lente d'ingrandimento per schermo 3D. Compatibile con il maggior numero di smartphone presenti in commercio, riesce ingrandire lo schermo del telefono fino a quattro volte così da rendere la visione confortevole in qualunque ambiente. Inoltre quando non viene utilizzata può essere richiusa occupando pochissimo spazio.

Il prezzo conclusivo di questo prodotto è di soli €7,67 su Amazon grazie al Prime Day 2021 e a un esclusivo coupon del 20%.

Caricatore wireless

Ok, è vero: lo Smartphone con la scocca in vetro è più elegante ma a cosa serve se non per essere ricaricati in modalità wireless? Visto che i produttori non ne forniscono uno in confezione, quello proposto da AGPTEK è il miglior affare che si può concludere. È compatibile sia con smartphone Android che iOS e vanta anche una superficie antiscivolo per evitare che lo smartphone cada accidentalmente.

Il prezzo conclusivo di questo prodotto è di €9,43 per il Prime Day 2021 su Amazon.

Supporto per cellulare

Avere un supporto per cellulare regolabile è sempre comodo. Utilizzabile sia per il telefonino che per il tablet, questo prodotto è utile quando si lavora la scrivania ma si vuole avere il display sempre sotto occhio. Disponibile in colorazione nera è compatibile con un numero esiguo di modelli in commercio.

Il prezzo finale di questo supporto è di appena €8,70 su Amazon grazie alle promozioni Prime Day.

Tavoletta grafica LCD del Prime Day 2021

Nessuno ti aveva detto che avere dei figli significa trovarsi i muri di casa disegnati? Beh, per fortuna esiste un rimedio ed è la tavoletta grafica LCD. Dalla al tuo bambino per consentirgli di disegnare tutto ciò che vuole in modo semplice e veloce. Basta una passata per cancellare tutto e cominciare dall'inizio. PS: acquistando la risparmi almeno 10000 fogli di carta all'anno.

Il prezzo di questo prodotto è di appena €9,59 su Amazon.

