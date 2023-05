Primavera Sound: live streaming gratis su Prime Video, tutti i cantanti

Da domani, mercoledì 31 maggio, e fino al 3 giugno 2023 a partire dalle ore 19:30 è possibile assistere al Primavera Sound Festival edizione 2023. Si tratta di un evento speciale che si terrà a Barcellona e Madrid, città nelle quali si esibiranno diversi cantanti. Segui tutto il festival live streaming gratis su Prime Video.

In questo modo entri a far parte del mondo dei clienti Prime. Ricco di vantaggi, hai a disposizione una prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi benefici tra cui prezzi sempre vantaggiosi, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Amazon Music, Prime Video, Audible e molto altro ancora.

Sarà proprio la collaborazione del festival con Amazon Music – come viene menzionato nel comunicato stampa ufficiale – che “consentirà ancora una volta di seguire dal vivo tutto ciò che accade sul palco e anche dietro le quinte“. Nella comunicazione che annuncia questo evento seguitissimo si legge:

Al Primavera Sound 2023 la prima fila non è un luogo, ma uno stato d’animo a cui il livestream darà accesso esclusivo, andando oltre il palco per intervistare gli artisti in line-up e proponendo contenuti esclusivi da seguire su Amazon Music, Twitch e Prime Video.