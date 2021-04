Un paio di auricolari TWS bello ed elegante, quello di Elephone. Puoi averlo in bianco oppure in nero: decidi tu, in base alle scorte. Grazie alla super offerta Amazon del momento, puoi averlo a 7,99€ appena con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Auricolari TWS in super offerta su Amazon

Un case di ricarica elegante e ben costruito, con un ingresso USB C per la ricarica della batteria. Le cuffiette godono di design semi in ear, che ti permetterà di tenerle ben salde alle orecchie anche mentre ti alleni. Non dovrai nemmeno preoccuparti del sudore, grazie alla certificazione IPX5, questo dispositivo non teme il contatto accidentale con l’acqua.

Sfrutta il Bluetooth 5.1 per collegarli senza fili a smartphone, tablet, PC e non solo: ascolta la tua musica preferita oppure parla al telefono senza il vincolo dei cavi e godi anche di ottima autonomia energetica.

Per approfittare subito di questa super offerta presente su Amazon, ed accaparrarti questi ottimi auricolari TWS a 7,99€, tutto quello che devi fare a completare l’acquisto prima che le scorte finiscano. Ricorda di spuntare il coupon del 20% per ottenere il prezzo migliore.

