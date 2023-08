Prezzo REGALO su eBay per la smartband OPPO Band Style, appena 22€

Quest’oggi eBay ha in programma di regalarti la smartband OPPO Band Style, incredibilmente al centro di una offerta che ha dell’inverosimile. Complice uno sconto immediato e improvviso del 15%, infatti, il fitness tracker del colosso cinese crolla al prezzo shock di appena 22€.

Ti starai chiedendo cos’ha da offrirti un device wearable così economico: ebbene, moltissimo. OPPO Band Style monta un bellissimo pannello touch AMOLED da 1.1 pollici, mentre nel versante opposto trova posto un sensore HR per il tracking costante del battito cardiaco e anche della concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

Appena 22€ su eBay per il fitness tracker OPPO Band Style, che affare

Alimentato da una batteria con ricarica magnetica che ti accompagna senza problemi per ben 12 giorni, il fitness tracker è costruito con materiali resistenti e impermeabili fino a 50 metri di profondità. Inoltre, come se non bastasse, è anche in grado di tracciare con precisione le informazioni più importanti relative a ben 12 tipologie differenti di attività fisiche (corsa all’aperto/indoor, yoga, nuoto, ciclismo all’aperto/indoor, eccetera).

Ti bastano appena 22€ per allacciare al polso un fitness tracker in grado di soddisfare le tue personali esigenze sin dal primo utilizzo; quest’oggi addirittura con consegna rapida in appena 24 ore e completamente gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.