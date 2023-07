Prezzo REGALO su Amazon per Motorola Moto e13: oggi costa appena 75€

Non è un errore di prezzo o una svista: l’ottimo budget phone Motorola Moto e13 è in super offerta su Amazon a un prezzo mai visto prima. Con uno sconto scioccante del 42%, infatti, quest’oggi ti bastano appena 75€ per acquistare lo smartphone Android a marchio Motorola.

Nonostante il prezzo evidentemente molto conveniente e alla portata di tutti, il device ha le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze: ci navighi in rete, sui social, puoi guardare video ad altissima risoluzione, ascoltare la musica ed effettuare telefonate chiare e cristalline.

Crollo del 42% su Amazon per Motorola Moto e13: oggi costa appena 75€

Motorola Moto e13 monta un bel pannello da 6.5 pollici ad alta risoluzione, un valido processore octa core e una mega batteria di lunga durata da 5000 mAh. Munito anche di due speaker Dolby Atmos per ascoltare tutta la musica che vuoi ad altissima qualità, il telefono di Motorola monta anche un modulo fotografico principale da 13 MP per scatti e video di buona qualità.

Metti subito nel carrello lo smartphone di Motorola e preparati a un’esperienza di utilizzo molto appagante in relazione al prezzo di vendita; inoltre, il telefono ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.