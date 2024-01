PREZZO PAZZESCO per lo Smartphone Motorola con 256GB di memoria e 8GB di RAM!

Dotato di ben 256GB di memoria e 8GB di RAM, il Motorola Moto G54 5G è un dispositivo dalle prestazioni elevate, in grado di gestire con facilità anche le attività più impegnative, come il multitasking, lo streaming di contenuti multimediali o il gaming. Grazie all’offerta eBay potrai ora risparmiare ben 47,00€ rispetto al prezzo di listino, pagandolo solo 152,99€.

Tutte le caratteristiche di Motorola Moto G54 5G

Il Motorola Moto G54 5G è caratterizzato da un ampio schermo da 6,5″ con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080) e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz che offre un’esperienza visiva straordinaria. I colori vividi e realistici si uniscono a un’immagine fluida e coinvolgente, arricchendo ogni momento di visualizzazione.

La fotocamera posteriore da 50 MP, con la tecnologia Quad Pixel, assicura la cattura di immagini nitide e luminose, anche in condizioni di illuminazione ridotta. La fotocamera macro da 2 MP consente di esplorare dettagli ravvicinati, mentre la fotocamera frontale da 16 MP regala selfie luminosi e nitidi.

Le prestazioni dello smartphone sono alimentate dal processore MediaTek Dimensity 7020, dotato di una CPU octa-core da 2,2 GHz e una GPU IMG BXM-8-256. La combinazione di una memoria interna da 256 GB e una RAM da 8 GB garantisce un’esperienza di utilizzo fluida e veloce, anche nelle attività più impegnative.

La batteria da 5000 mAh offre un’autonomia per tutta la giornata, anche con un utilizzo intensivo, e la funzione di ricarica TurboPower da 15 W consente di ripristinare rapidamente l’energia del telefono. Il Moto G54 5G non trascura poi la connettività, supportando la rete 5G per una connessione veloce e stabile. Inoltre, è dotato di Wi-Fi, Bluetooth, NFC e GPS, garantendo un’ampia gamma di opzioni per la connettività.

Con questo smartphone avrai un dispositivo completo e non rimpiangerai i top di gamma!

