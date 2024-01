PREZZO PAZZESCO per la Cassa Bluetooth Yamaha (-50%)

Yamaha è un marchio conosciuto sia per le sue due ruote che per i prodotti audio dalla qualità altissima. Yamaha WS-B1A è una cassa Bluetooth dell’azienda che, nonostante le dimensioni ridotte, riesce a garantire un suono corposissimo. Ora è scontata del 50%! In questo modo la potrai far tua a soli 59,99€ al posto del prezzo originale di 119,99€. Scopriamo tutte le caratteristiche di questo speaker.

Tutte le caratteristiche della cassa Bluetooth Yamaha

Grazie alle sue dimensioni ridotte, questa cassa può facilmente accompagnarti ovunque tu vada, offrendo un’esperienza musicale coinvolgente in qualsiasi momento. Il cuore è costituito da un driver da 10 cm, capace di produrre un audio ricco e potente, con bassi profondi e alti cristallini. La tecnologia True Sound di Yamaha garantisce una riproduzione fedele alla registrazione originale, permettendoti di immergerti completamente nella tua musica preferita.

Nonostante le sue dimensioni compatte, la WS-B1A è costruita con materiali robusti e durevoli, rendendola resistente all’acqua e alla polvere con un grado di impermeabilità IP67. Questa caratteristica la rende ideale per l’utilizzo in vari ambienti, sia all’aperto che al chiuso.

Questa cassa ha una batteria integrata che offre un’autonomia fino a 12 ore di riproduzione. Questo significa che potrai godere della tua musica per l’intera giornata senza preoccuparti di dover ricaricare il diffusore frequentemente. Oltre alle sue prestazioni audio e alla robustezza, la cassa si distingue anche per il suo design elegante, con il suo stile moderno e compatto.

Inizia a fare festa ovunque con questa cassa Bluetooth di Yamaha. Grazie a quest’ottimo sconto del 50% la porterai a casa per soli 59,99€!

